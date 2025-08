E Vinicio Capossela cantò Benito Urgu 

Vinicio Capossela e la scelta identitaria sarda. Domenica notte in concerto a Lanusei, per Rocce Rosse Blues, il cantautore e polistrumentista di origini irpine ma emiliano dentro ha tributato un grande omaggio all'Isola esibendo sul palcoscenico, nel suo spettacolo “Sirene. Richiami emergenze e affioramenti”, maschere di Ottana ma soprattutto improvvisando Gambale Twist di Benito Urgu. La performance ha mandato in visibilio le ottocento persone che affollavano l'arena dell'istituto salesiano per il concerto. Non ci fossero state le sedie avrebbe ballato di sicuro il popolo accorso in Ogliastra da ogni angolo dell’Isola per Capossela come il giorno prima per Cristiano De Andrè.

In ottima forma, col conforto di una band ispiratissima, si direbbe una gioiosa maschera da musica, spaziando dalla chitarra alle tastiere, Capossela non ha smentito la sua essenza poetica e la vocazione all’impegno sociale ripercorrendo una carriera pluridecennale, da “Ovunque proteggi” ai giorni nostri. Anzi dai giorni nostri all’album cult, rispolverato in un bis da applausi, dopo tre birre della nostra Isola tracannate sul palcoscenico. «È proprio qui, a Lanusei, che nel 2006 è cominciato uno dei miei tour più fortunati. Nel teatro qui sotto, che prima era dei salesiani e poi era passato al Comune».

La trasferta di Capossela in Ogliastra non è finita a Lanusei. Ieri il cantautore ha dialogato con monsignor Antonello Mura al teatro Caritas di Tortolì, nella serata della Pastorale del Turismo, rassegna culturale voluta dalle diocesi di Nuoro e Lanusei, cantando anche alcuni dei suoi pezzi più conosciuti.

