«È vietato spazzare il marciapiede» 

«Non può spazzare il marciapiede». La frase, rivolta da un vigile urbano in servizio a Michele Bonu, dipendente di un negozio di abbigliamento di via Carmine, ha lasciato di stucco in tanti. Perché se è vero da una parte che è vietato utilizzare acqua per pulire i marciapiedi, è anche vero che il regolamento di polizia urbana impone l’obbligo agli esercenti di provvedere allo spazzamento e al conferimento dei rifiuti raccolti in appositi contenitori.

Il fatto

Poco prima delle 9, orario di apertura del negozio, il commesso stava spazzando come di consueto il tratto di marciapiede antistante l’ingresso del locale. Cicche di sigaretta, bottiglie di birra e deiezioni di cani non raccolte sono le classiche “sorprese” che gli esercenti del primo tratto di via Carmine si ritrovano ogni mattina davanti alle loro serrande. A queste si aggiungono le foglie caduche che vento e clienti portano involontariamente dentro i negozi.

Così l’uomo, munito di scopa e paletta, ha iniziato a raccogliere la spazzatura per rendere più accogliente l’accesso ai clienti. Niente di strano se non fosse che un vigile, passando di là, gli abbia chiesto di interrompere l’operazione di spazzamento manuale perché «compito degli addetti alla nettezza urbana».

Le reazioni

Se i diretti interessati non hanno voluto rilasciare dichiarazioni perché intenzionati ad affrontare la questione «in modo costruttivo con le autorità competenti senza fare polemica», i “vicini di negozio” non la pensano alla stessa maniera: «Pulisco in orari in cui passa poca gente - ha commentato Rita Melis, 66 anni, titolare di una lavanderia - senza creare disagio a nessuno. Sarebbe meglio che i vigili controllassero che i padroni dei cani portino con sé sacchetti, paletta e acqua».

Anche il pasticcere Maurizio Mameli, 46 anni, si lamenta dell’incuria: «Le foglie sono il minimo. Ma vogliamo parlare di escrementi, vomito e lattine di birra?». Più diplomatico Giampaolo Vincis, 55 anni, titolare di un negozio di ferramenta: «Difficile capire la linea di confine tra quello che si vuole e si può fare. Ci vorrebbe più tolleranza».

I chiarimenti

A stretto giro di posta sono arrivate le scuse da parte del comandante della Polizia locale Danilo Piras: «Scopro solo ora che un collega, durante il servizio di viabilità, ha ripreso il commerciante per quello che stava facendo. Mi rammarico dell’accaduto e sarà mia premura far sì che simili episodi non accadano più». Il comandante conferma invece le numerose multe inflitte a chi puliva la strada con getti d’acqua: «Non si può fare».

«Lo spazzamento dei marciapiedi - ha precisato l’assessora Alessia Meloni - viene effettuato, contestualmente a quello delle cunette, manualmente i lunedì, martedì, giovedì e sabato nonché con la spazzatrice i venerdì (lato pari) e i sabato (lato dispari)».

Troppo poco per i commercianti: «E spesso dobbiamo utilizzare l’acqua per pulire gli escrementi dei cani».

