«È vero, dal letame nascono ancora i fiori: parola di contadino» 

Domani ad Alghero per “Alghero Estate”, dopodomani nell’area archeologica di Nora per “La notte dei poeti” e sabato a Tempio Pausania per “Faber Festival”: accompagnato da sua moglie Cristiana Polegri (voce e sax) ed Egidio Marchitelli (chitarra), l’attore Stefano Fresi porta “Dell’Amore, della Guerra e degli Ultimi”, suo recital di musiche e parole in cui racconta Fabrizio De André, il cantautore genovese che aveva scelto la Sardegna come terra d’elezione. Una scelta condivisa in certa misura dall’attore romano, che sardo lo è da parte di padre. «L’idea è nata in Sardegna quando il buon Sandro Fresi mi ha chiamato l’estate di tre anni fa, il 16 luglio, per dirmi “Stefano, ti andrebbe di leggere qualche pagina del romanzo di Fabrizio De André al Faber Festival?” Nel giro di pochi giorni, un brano sono diventati alcuni, e questi sono diventati uno spettacolo».

Tre parole: amore, guerra e ultimi. Se oggi dovesse sceglierne una quarta, quale sarebbe?

«Probabilmente rivoluzione, reazione o azione. La realtà ci racconta quanto i temi di De André siano attuali. È il sintomo di un fallimento: se le sue parole di denuncia sono ancora valide vuol dire che non si è risolto granché, no? Il fatto che ci siano ancora così tante guerre in giro per il mondo, che ancora l'amore sia vittima di ingiustizie: se pensiamo alla comunità Lgbtqia+ una canzone come “Andrea” assume un'attualità incredibile. Quindi probabilmente di passi avanti ne abbiamo fatti pochi e maldestri. Per quanto riguarda gli ultimi, continuano a essere protagonisti delle cronache ovunque nel mondo, e non è che si risolvano i problemi dei migranti o dei popoli vessati dalle guerre con le proposte di quel pazzo di Trump».

«C'è un verso che la sorprende ancora?

«Tanti, come “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori” su cui si potrebbe parlare per ore. Diamo valore a cose che non generano niente e chiamiamo merda altre da cui nasce la natura. O pensa a “Un giudice”: “prima di genuflettermi nell'ora addio, non conoscendo affatto la statura di Dio”. Il nano è una carogna, però noi pensiamo che Dio sia fatto a immagine e somiglianza dell’uomo… ma quale uomo? Che ne sappiamo di quanto è alto Dio? E se fosse nano? Salta il concetto stesso di normalità. Se penso al lavoro commovente che ha fatto insieme alla Pivano sull'antologia di Spoon River, poi, arricchendo le poesie di Edgar Lee Master… sfido a trovare una definizione di infarto più bella di “il cuore rimane lì sulle labbra”».

De André è sempre stato definito il poeta degli ultimi. Questo restituisce agli ultimi il diritto alla poesia e anche alla bellezza?

«È assolutamente così. La bellezza è degli ultimi perché il fruitore dell'arte non è solo il colto: Michelangelo dipinge per chiunque, Mozart ha scritto musica per chiunque. Che poi tu abbia una perizia tale da comprendere il valore tecnico di quel lavoro forse te lo farà godere meglio, ma non per questo ti commuovi di più. Non esiste classismo nell'arte: in questo senso essere poeta degli ultimi è l'unica possibilità. I poeti parlano una lingua apparentemente altissima, ma arrivano anche a chi ne coglie solo la radice: Montale dedica una poesia ai limoni, la pianta più umile del mondo».

A proposito di lavorare la terra, lei e suo cugino avete ridato vita alle vigne di vostro nonno. Quanto questo lavoro la riavvicina alla natura e alla sua bellezza?

«Nel mio caso va aggiunta la poesia del recupero e dell’amore. Il lavoro che abbiamo fatto ha un piglio più romantico che imprenditoriale: volevamo dare ai nostri figli il giardino d’infanzia che abbiamo avuto noi, un posto che fosse la radice comune. Poi ti appassioni, perché vedi che le vecchie viti di tuo nonno ributtano fuori i germogli e tu puoi innestare lo stesso vitigno per fare lo stesso vino che faceva lui. L’idea è quella di raccontare una storia a chi viene a prendersi il nostro vino: raccontargli com’era nonno e che cosa stiamo facendo, fargli visitare la vigna e condividere qualcosa di bello, nostro, che ci tiene uniti».

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