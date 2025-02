«È vergognoso ma ci rende felici» 

ROMA. «È la prima volta che una vergognosa ingiustizia ci rende felici perché il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un incubo»: il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, sceglie un paradosso per commentare l'accordo tra Jannik Sinner e Wada. «Questo accordo tra le due parti certifica l'innocenza di Jannik, la sua assoluta non colpevolezza, e gli consente finalmente di rasserenarsi e pianificare il suo futuro con un grande rientro agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma dove tutta l'Italia lo accoglierà come merita. Resta il rammarico per tutto ciò che ha sofferto», aggiunge il dirigente cagliaritano che chiosa: «Se non altro, questo sarà forse l'ultimo grande errore della Wada che, come sappiamo, ha già deciso di cambiare le regole che hanno costretto Jannik ad accettare un compromesso che anche se non riconosce alcuna sua responsabilità è veramente ingiusto».

Un’ingiustizia

Guarda gli aspetti positivi anche Adriano Panatta: «Per Jannik si tratterà di una breve pausa, poi rientrerà competitivo», dice l’ex campione e capitano azzurro a Rainews 24. «È la scelta più pratica, evita di fargli saltare la stagione intera. Perderà qualche torneo, ma i più importanti, Roma, Roland Garros e Wimbledon potrà giocarli. La trovo sempre un'ingiustizia, ma almeno si toglie di mezzo questo pensiero che da troppo tempo aveva nella testa. La Wada», conclude Panatta. «ha voluto imporsi per dire “noi esistiamo”, per cui il principio della responsabilità oggettiva è stato ribadito, ma ho sempre detto che Sinner non c'entrava niente».

Solidarietà anche dal mondo politico: «Forza Jannik, più forte di invidia e ingiustizie», scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

