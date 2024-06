Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Vento, tutti i comitati sardi in difesa del territorio danno appuntamento a “È-Vento di Saccargia”, una grande mobilitazione di popolo contro la speculazione energetica in Sardegna, per difendere l’Isola dall’assalto eolico. Il luogo scelto è emblematico: la basilica di Saccargia è infatti minacciata da un enorme impianto, marchiato Erg, finito al centro di una contesa davanti ai giudici amministrativi. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera, perché considera “preminente” l’interesse per le rinnovabili rispetto a quello della tutela del bene archeologico. Musica, dibattiti, animazione: tutto per urlare il nostro “No” all’assalto speculativo della nostra terra. In diretta dalle 14.30, su Videolina. Conducono Franco Ferrandu e Paola Pilia.