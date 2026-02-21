VaiOnline
Il gran finale.
22 febbraio 2026 alle 00:56

E venne il giorno di Usa-Canada (senza Trump) 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MILANO. Sale la febbre per la finale olimpica dell'hockey, l'ultimo atto oggi delle Olimpiadi di Milano Cortina prima della Cerimonia di chiusura di Verona. Tra i quattro titoli ancora in palio, cioè curling e 50 km di fondo femminile, bob a 4 maschile e appunto hockey su ghiaccio maschile, non c’è dubbio che sia quest’ultimo evento a catalizzare le maggiori attenzioni. Anche perché, come ipotizzato e auspicato alla vigilia, giocarsi l'oro sul ghiaccio dell'Arena Santa Giulia alle 14.10 saranno il Canada e gli Stati Uniti, che venerdì sera in semifinale si sono sbarazzati della Slovacchia per 6-2. Più fatica hanno fatto i canadesi ad averle la meglio (3-2) sulla Finalndia.

Niente presidente

Sugli spalti dell’Arena Santa Giulia non dovrebbe esserci, come era stato ventilato nei giorni scorsi, Donald Trump. Il presidente, che questo oro lo vuole più di ogni altro e che aveva ipotizzato di venire a Milano per tifare la propria squadra in finale, resterà ad occuparsi delle questioni di politica interna ed estera che negli ultimi giorni hanno assorbito la sua agenda. Nei giorni scorsi l'allerta per l'arrivo del presidente Usa, appassionato tifoso di hockey, era cresciuta con i progressi della squadra americana, ma a un giorno dalla gara non ci sono segnali dell'arrivo di Trump, che richiederebbe un imponente apparato di sicurezza.

Il grande match

Venerdì c’è stato l’antipasto nel torneo femminile e gli Stayi Uniti hanno battuto il Canada per 2-1 in un match finito ai supplementari, conquistando la medaglia d'oro. Dopo l'iniziale vantaggio canadese firmato O'Neill, le statunitensi avevano pareggiato il risultato a 2' dalla fine del terzo periodo con la rete di Knight, prima del golden goal di Keller all'overtime che è valso il terzo oro olimpico nell'hockey femminile per gli Usa. Ora però arriva il piatto forte, con le stelle dell’Nhl pronte a bruciare il ghiaccio per una sfida che -visti gli attuali rapporti tra i due colossi nordamericani - non riesce ad avere risvolti extrasportivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  