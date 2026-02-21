E venne il giorno di Usa-Canada (senza Trump) 

MILANO. Sale la febbre per la finale olimpica dell'hockey, l'ultimo atto oggi delle Olimpiadi di Milano Cortina prima della Cerimonia di chiusura di Verona. Tra i quattro titoli ancora in palio, cioè curling e 50 km di fondo femminile, bob a 4 maschile e appunto hockey su ghiaccio maschile, non c’è dubbio che sia quest’ultimo evento a catalizzare le maggiori attenzioni. Anche perché, come ipotizzato e auspicato alla vigilia, giocarsi l'oro sul ghiaccio dell'Arena Santa Giulia alle 14.10 saranno il Canada e gli Stati Uniti, che venerdì sera in semifinale si sono sbarazzati della Slovacchia per 6-2. Più fatica hanno fatto i canadesi ad averle la meglio (3-2) sulla Finalndia.

Niente presidente

Sugli spalti dell’Arena Santa Giulia non dovrebbe esserci, come era stato ventilato nei giorni scorsi, Donald Trump. Il presidente, che questo oro lo vuole più di ogni altro e che aveva ipotizzato di venire a Milano per tifare la propria squadra in finale, resterà ad occuparsi delle questioni di politica interna ed estera che negli ultimi giorni hanno assorbito la sua agenda. Nei giorni scorsi l'allerta per l'arrivo del presidente Usa, appassionato tifoso di hockey, era cresciuta con i progressi della squadra americana, ma a un giorno dalla gara non ci sono segnali dell'arrivo di Trump, che richiederebbe un imponente apparato di sicurezza.

Il grande match

Venerdì c’è stato l’antipasto nel torneo femminile e gli Stayi Uniti hanno battuto il Canada per 2-1 in un match finito ai supplementari, conquistando la medaglia d'oro. Dopo l'iniziale vantaggio canadese firmato O'Neill, le statunitensi avevano pareggiato il risultato a 2' dalla fine del terzo periodo con la rete di Knight, prima del golden goal di Keller all'overtime che è valso il terzo oro olimpico nell'hockey femminile per gli Usa. Ora però arriva il piatto forte, con le stelle dell’Nhl pronte a bruciare il ghiaccio per una sfida che -visti gli attuali rapporti tra i due colossi nordamericani - non riesce ad avere risvolti extrasportivi.

