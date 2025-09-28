VaiOnline
Garlasco.
29 settembre 2025 alle 01:21

«È valido il Dna sulle dita di Chiara» Raffronto su Sempio 

Milano. Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi sarebbe valido. È quanto si evince dalle dichiarazioni del genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima, dopo udienza di venerdì scorso davanti alla gip Daniela Garlaschelli. «Per questa analisi sul dna dei margini ungueali - ha detto - dovremo effettuare tutti gli eventuali confronti». Per la difesa di Alberto Stasi, per i pm e per i loro consulenti, uno dei due profili genetici presenti sulle unghie di Chiara è riconducibile ad Andrea Sempio, unico indagato (in concorso) nella nuova inchiesta per l'omicidio commesso nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. I legali e i consulenti dell’indagato e della famiglia Poggi, al contrario, hanno sempre sostenuto che il materiale genetico raccolto non fosse sufficiente per arrivare a un risultato attendibile. Se il dna che ha fatto riaprire le indagini a carico dell’amico di Marco Poggi è utilizzabile, verrà quindi sottoposto a confronto nell’incidente probatorio in corso. I periti incaricati dal giudice di eseguire tutti gli accertamenti, ossia la genetista Denise Albani e l’esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani, hanno chiesto e ottenuto una proroga di 70 giorni, quindi fino al 18 dicembre, per completare le analisi. Intanto proseguono le indagini parallele dei pm di Brescia a carico dell'ex procuratore pavese Mario Venditti, con al centro un appunto con scritto “Venditti gip archivia x 20.30 Euro” sequestrato a maggio a casa dei genitori di Sempio. L’accusa, che ha portato a una serie di perquisizioni venerdì mattina, è di corruzione in atti giudiziari, ossia aver ricevuto del denaro per archiviare l’inchiesta su Sempio nel 2017. Accuse negate dai genitori di Sempio, intervenuti nel programma Quarto Grado, dove hanno affermato di non aver «mai dato una lira» all’ex magistrato.

