E Valentina Cervi stasera “va in città” 

Due grandi nomi del teatro (ma anche del cinema) italiano: Valentina Cervi (figlia d’arte di Gino Cervi) e Iaia Forte, una sul palco l’altra alla regia per “La strada che va in città”, lo spettacolo in scena questa sera (alle 20) per la penultima giornata del NurArcheo Festival, targato Il Crogiuolo, al Museo Archeologico (in piazza Costituzione) a Villanovaforru.

Natalia Ginzburg

Lo spettacolo è tratto dal romanzo d’esordio di Natalia Ginzburg, una delle più importanti scrittrici del Novecento italiano: la storia di una ragazza, Delia, che sceglie di fare un matrimonio d'interesse, di prendere la strada che va in città. Per poi accorgersi che il vero amore è altrove. Passioni senza via d'uscita, vite alla deriva, anime alla ricerca di un approdo sicuro dove lenire le proprie delusioni: con forte realismo ma senza alcun giudizio morale, l'autrice in questo romanzo descrive la solitudine di un'esistenza che nel gioco della memoria rievoca ciò che le è passato accanto come un mistero incomprensibile e inafferrabile. E a questo romanzo Iaia Forte e Valentina Cervi restituiscono intensità nella regia e in scena.

“Via del popolo”

A seguire, alle 22, in piazza Municipio, un’altra attesa ospitalità nazionale: Saverio La Ruina, uno dei profili migliori dell’attuale panorama teatrale di casa nostra, porterà in scena il suo “Via del popolo”, Premio Ubu 2023 come “Migliore nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica” e una nomination come “Migliore novità” al Premio Le Maschere del teatro italiano 2023 (disegno luci: Dario De Luca; collaborazione alla regia: Cecilia Foti). “Via del Popolo, un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema. Due uomini percorrono la via, un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. Ai negozi sono subentrati i centri commerciali e la fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. «A cu appartènisi», chiedevano i vecchi paesani, a chi appartieni?

Per i più piccoli

La serata oggi comincerà alle 18 nel cortile della Scuola Elementare con Cammina cammina lucertolina, produzione di Fueddu e gestu con Maura Grussu e Nanni Melis, musiche di e con Ottavio Farci e Veronica Maccioni, regia di Giampietro Orrù. (red. est.)

