E va avanti su D’Acquisto e Concistoro 

CITTÀ DEL VATICANO. Ricoverato ma operativo, il Papa ieri ha deciso che potrà essere beatificato Salvo D’Acquisto, il carabiniere che offrì la sua vita ai nazisti salvando 22 persone: è venerabile, il primo gradino per salire agli altari. Gli altri nomi indicati da Francesco sono quelli di Bartolo Longo, che ha fondato il santuario di Pompei e diffuso la devozione del rosario, la preghiera che tutte le sere viene recitata a Piazza San Pietro per la salute del Papa, e del medico venezuelano Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, che ha curato i poveri del suo Paese: tutti e due laici, saranno santi e Francesco per questo annuncia che convocherà un Concistoro. Ma ci sono anche nuove nomine - in Vaticano, Brasile e Canada - e soprattutto le modifiche a due leggi vaticane per blindare suor Raffaella Petrini, che dal primo marzo sarà a capo del Governatorato; l’incarico è sempre stato appannaggio di cardinali e quindi serviva un rapido cambio delle norme. E ancora, c’è la Quaresima alle porte: il 5 marzo sarà il Mercoledì delle Ceneri. Impensabile, allo stato delle cose, immaginare il Papa all’Aventino come da tradizione, ma Francesco non rinuncia al suo messaggio dove parla di unità della Chiesa, e anche di morte perché la resurrezione, che si celebra a Pasqua, è per i cristiani una vittoria sulla fine della vita. È evidente che si tratta di dossier già istruiti, per i quali serviva solo la ratifica ultima. Ma l’attivismo di Bergoglio ha una duplice lettura: vuole mostrare al mondo e all’ala della Chiesa che già parla di Conclave che lui c’è, ma può anche essere visto come una accelerazione su decisioni che gli stanno a cuore prima che possa essere troppo tardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA