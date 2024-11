«È urgente un patto sociale per la salute» 

Se il presente è drammatico, il futuro sembra persino peggio: «Siamo vicini a un punto di non ritorno, è ora di pretendere che ognuno si assuma le proprie responsabilità e si agisca nell’immediato». Sullo stato di crisi del Brotzu parla Attilio Carta, segretario territoriale area vasta Uil Fpl, al termine di una lunga nota indirizzata a prefetto, assessore alla Sanità, commissione Salute, consiglio regionale e lavoratori Arnas.

L’ennesimo grido accorato che ha per oggetto l’ospedale di via Peretti da settimane nel caos, tra posti letto esauriti, liste d’attesa infinite, interventi che saltano, personale che scappa e medici e infermieri in stato di agitazione. «Che in Arnas stiano esplodendo enormi criticità, non più procrastinabili, è sotto gli occhi di tutti. Nascondere la polvere sotto il tappeto, come sinora è avvenuto, non porta da nessuna parte. Anzi, rasenta quasi «l’immoralità» per la ricaduta su pazienti particolarmente fragili e spesso al limite della disperazione come quelli oncologici», commenta il sindacalista.

«È ora di pretendere che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Si passi dai proclami ai fatti concreti, in attesa di un virtuoso impegno tra Azienda, istituzioni, sindacati, parti sociali e associazioni, che veda tutti riuniti attorno a un fruttuoso tavolo di condivisione, per raggiungere l'obiettivo di un virtuoso Patto sociale per il Brotzu che porti a un'inversione di rotta». (sa. ma.)

