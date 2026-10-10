È un’Ozierese straripante 

Ozierese 5

Monte Alma 1

Ozierese (4-3-3) : Baldazzi, Cola, Passos, Peters, Barracca, Man-

dras (36’ st Sanna), Carta (33’ st Farris), Gavim, Foddai (25’ st Moli-

nu), Barzaghi (24’ st G. Fantasia), Masia (29’ st Bullitta). In panchina Demarcus, Canu, Manca, A. Fantasia. Allenatore Mura.

Monte Alma (4-3-3) : Pittalis, Dio-

uf (32’ pt Addis), Sechi, Galletti, Gómez, Leoncini (29’ st Soggia), Palmas, Medas, Perugini, Polo, Spillo. In panchina Frau, Serra, Bonivardi, Masala, Diomede, Garbuio, Salas. Allenatore Falchi.

Arbitro : Arre di Olbia.

Reti : nel primo tempo, 2’ Diouf, 9’ Peters, 20’ Gavim; nella ripresa 9’ Barzaghi, 17’ Gavim, 26’ Masia.

Note : espulsi Mura, Galletti. Am-

moniti Masia, Mandras, Peters, Polo, Palmas, Leoncini. Recupero 2’ pt-2’ st.

Un’altra goleada, la terza in cinque giornate, per ribadire il primo posto. Nello scontro diretto del Girone B di Promozione, l’Ozierese stacca nettamente il Monte Alma battendolo 5-1 e portandosi a +3 in classifica: ora c’è solo il Campanedda come altra rivale in vetta. Un successo che la squadra guidata da Mura, miglior attacco del torneo, ha dovuto conquistare nonostante la partenza in salita: ospiti avanti dopo soli 2’, con una conclusione da metà campo di Diouf che ha incredibilmente ingannato Baldazzi. Il gol a freddo non ha però bloccato l’Ozierese, con l’immediato pareggio al 9’ di Peters di testa su angolo di Pereira Barzaghi. Quest’ultimo, al 20’, ha fornito un ottimo pallone a Gavim per il tocco di punta del 2-1. Nella ripresa i Canarini dilagano: Pereira Barzaghi completa il suo pomeriggio perfetto segnando su punizione dal limite (9’), a segno inoltre Gavim (doppietta al 17’, su assist di Carta) e Masia (26’, su tiro-cross).

RIPRODUZIONE RISERVATA