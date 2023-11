È un’Orrolese sorprendente 

I giovani terribili dell’Orrolese di Marco Marcialis stanno sorprendendo nel girone A di Promozione. La squadra del Sarcidano sta dimostrando di poter giocare alla pari con qualsiasi avversario. Ha bloccato la vice capolista Monastir e il Pirri e battuto Arbus e Tortolì.

«Ma la rosa è costruita per ottenere la salvezza», dice Marcialis, «siamo contenti di questo avvio anche perché il calendario finora non è stato semplice. Ci sono tante compagini allestite per vincere. Siamo giovani, i ragazzi si stanno allenando bene, seguono le indicazioni e si divertono. È un ottimo gruppo. Il cammino è però lungo e tortuoso, mi stanno dando una mano il vice Alessandro Tocco e il ds Daniele Pilia». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA