È un’Orrolese che si affida ai giovani 

Orroli. Dopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione, l’Orrolese riparte dal tecnico Marco Marcialis. Per la squadra del Sarcidano si tratta della sesta stagione consecutiva nel campionato di Promozione dopo la retrocessione dall’Eccellenza (2017/2018). Per Marcialis invece, considerando anche l’anno della pandemia, è il quarto campionato sulla panchina sarcidanese. Con i biancorossi ha giocato per otto stagioni realizzando oltre 150 reti ed è stato protagonista nel primo anno in Eccellenza (2016/2017): la squadra si era salvata ai playout contro il La Palma. L’anno successivo, quello della retrocessione, per motivi di lavoro aveva giocato a Seulo.

«L’obiettivo non può che essere la salvezza», dice ora il tecnico, «è sempre più difficile trovare giocatori, soprattutto giovani. Orroli è un paese di neanche 2mila abitanti, si sta facendo già troppo con tanti sacrifici. Siamo comunque riusciti a ringiovanire l’organico rispetto alla scorsa stagione chiamando ragazzi del circondario molto promettenti». Dal Castiadas sono arrivati il difensore Andrea Ruggeri, il portiere Daniele Pani e il centrocampista Alessio Erriu (di proprietà del Cagliari). Presi anche il difensore Daniele Murgia, ex Isili, Manuel Porcedda (2006) dalla Cos, Jacopo Boi e Ludovico Ghiani dal Seulo, due giocatori spagnoli e due argentini. Confermati Matteo e Simone Mura, per quest’ultimo alla decima stagione in biancorosso (nella scorsa ha realizzato 15 reti), Davide Anedda, Lucas Serio, Michele Mura, Alessio Pisano ed il portiere Luca Casula. La preparazione inizia il 19 agosto.