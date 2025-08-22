È un’Italia da 30 e lode 

Phuket. Può darsi che la sfida di domani contro Cuba, e ancor più quella di martedì contro il Belgio, riservino all’Italia maggiori difficoltà, ma intanto l'Italia della pallavolo femminile ha messo a segno la prima vittoria ai Mondiali in corso in Thailandia. Nella prima partita della loro pool, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto la Slovacchia per 3-0 con parziali netti: 25-20, 25-14, 25-17. Per Alessia Orro, partita titolare in palleggio, 4 punti a referto, 16 per Paola Egonu. Si allunga cosi la striscia-record di vittorie ininterrotte per le olimpioniche: ora sono 30 di fila.

I comemnti

«Siamo mentalmente a posto», conferma il ct a RaiSport a fine match. «Tutte vogliono batterci e nel primo set siamo andati in difficoltà su difesa e muro. Ma le ragazze sono state brave a non fermarsi sugli errori: in allenamento se li fai, ripeti, in partita non puoi permettertelo. Devi subito pensare al punto successivo». Elogi a Stella Nervini, la più giovane del gruppo («lei e' stata molto brava in questo»), e a tutta la squadra per l'esultanza finale. «Mi è piaciuto molto che alla fine abbiano festeggiato il successo, come se avessimo battuto il Brasile: è segno di umiltà e rispetto per qualsiasi avversario». Poi Velasco ha spiegato: «Abbiamo scelto di arrivare tardi in Thailandia e non tre giorni prima per il fuso, perché sappiamo che sarà lunga. Ci saranno tre settimane, e dobbiamo affrontarle palla dopo palla, passo dopo passo». Myriam Sylla: «Trenta vittorie di fila? Spero di non scoprire il momento in cui non saremo più le imbattibili. Ora però pensiamo alla prossima, contro Cuba».

