VaiOnline
Volley.
23 agosto 2025 alle 00:22

È un’Italia da 30 e lode 

Battuta la Slovacchia: si allunga la serie di vittorie di fila 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Phuket. Può darsi che la sfida di domani contro Cuba, e ancor più quella di martedì contro il Belgio, riservino all’Italia maggiori difficoltà, ma intanto l'Italia della pallavolo femminile ha messo a segno la prima vittoria ai Mondiali in corso in Thailandia. Nella prima partita della loro pool, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto la Slovacchia per 3-0 con parziali netti: 25-20, 25-14, 25-17. Per Alessia Orro, partita titolare in palleggio, 4 punti a referto, 16 per Paola Egonu. Si allunga cosi la striscia-record di vittorie ininterrotte per le olimpioniche: ora sono 30 di fila.

I comemnti

«Siamo mentalmente a posto», conferma il ct a RaiSport a fine match. «Tutte vogliono batterci e nel primo set siamo andati in difficoltà su difesa e muro. Ma le ragazze sono state brave a non fermarsi sugli errori: in allenamento se li fai, ripeti, in partita non puoi permettertelo. Devi subito pensare al punto successivo». Elogi a Stella Nervini, la più giovane del gruppo («lei e' stata molto brava in questo»), e a tutta la squadra per l'esultanza finale. «Mi è piaciuto molto che alla fine abbiano festeggiato il successo, come se avessimo battuto il Brasile: è segno di umiltà e rispetto per qualsiasi avversario». Poi Velasco ha spiegato: «Abbiamo scelto di arrivare tardi in Thailandia e non tre giorni prima per il fuso, perché sappiamo che sarà lunga. Ci saranno tre settimane, e dobbiamo affrontarle palla dopo palla, passo dopo passo». Myriam Sylla: «Trenta vittorie di fila? Spero di non scoprire il momento in cui non saremo più le imbattibili. Ora però pensiamo alla prossima, contro Cuba».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras