È un’invasione rossoblù 

Questo è l'ombelico del mondo. Almeno, del mondo rossoblù, che oggi alle 12.30 sarà tutto a Reggio Emilia. Non solo col cuore, ma anche con tutto il resto del corpo, quello degli oltre tremila tifosi che prenderanno d'assalto la città del Tricolore e il Mapei Stadium per spingere il Cagliari alla vittoria contro il Sassuolo e, soprattutto, alla salvezza con novanta minuti d'anticipo.

L'invasione

L'ultima trasferta vale tutta la stagione. Ecco perché i tifosi arriveranno a Reggio da tutta Italia e non solo dalla Sardegna. Tifoseria organizzata (Cagliari Club e Cagliari Fan Club) e non, i 4000 posti disponibili nel settore ospiti del Mapei Stadium (o stadio “Città del Tricolore”) rischiano di presentare il quasi tutto esaurito, per spingere Luvumbo e compagni nella gara più importante dell'anno. Superato il record di presenze di Monza, per il mezzogiorno e mezzo di fuoco odierno saranno 3410 i tifosi rossoblù. Già un migliaio quelli che, da ieri, si sono mobilitati dalla Sardegna, in aereo (su Milano, Bologna, Parma, Roma e Pisa) o in nave (soprattutto sulla tratta Golfo Aranci-Livorno). E poi ci sono i tifosi della Penisola, senza distinzione tra nord e sud. Nel settore ospiti del Mapei ci saranno rappresentanti di Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Isola d’Elba, Emilia Romagna (naturalmente), Abruzzo, Lazio, Marche, Campania e Puglia, tutti uniti dall'amore per il Cagliari, tra emigrati e tifosi storici nel ricordo dello scudetto targato Riva. Attenzione, poi, al fattore Reggiana che, «magari non tiferanno contro il Sassuolo, ma potrebbero tifare Cagliari», come ricordato questa settimana sul nostro giornale dall'ex rossoblù Luca Cigarini. Perché in città ben pochi si sono fatti conquistare dal fascino dei neroverdi, che da ospiti si sono presi lo stadio di Reggio, il fu “Giglio”, approfittando del fallimento della squadra locale. Ecco quindi che al Mapei potrebbe spuntare qualche tifoso della Reggiana, che sosterrà il Cagliari per poi avere, il prossimo anno, un altro derby emiliano.

Mai solo

Senza contare i ventimila che nel '97 invasero il San Paolo di Napoli per lo spareggio perso col Piacenza, l'esodo odierno fa impallidire la trasferta dei 1500 tifosi al “Franchi”, il 13 maggio 2018. Anche allora penultima giornata, anche allora la necessità di una vittoria in trasferta, anche se in una situazione ben più delicata. E il Cagliari, spinto dalla sua gente, centrò l'impresa, con un gol di Pavoletti e la salvezza messa in cassaforte sette giorni dopo contro l'Atalanta. E superati anche i 2404 biglietti venduti nel settore ospiti per la gara dello scorso 16 marzo giocata a Monza, a cui si aggiungevano i tanti emigrati sardi in Lombardia sparsi per lo U-Power Stadium.

Emilia al buio

I tifosi del Cagliari soffiano dietro la squadra per cercare una salvezza che, invece, per quelli del Sassuolo sembra un miraggio. E i neroverdi sembrano i primi a crederci poco, come dimostrano i numeri di un'annata dove la media stagionale al Mapei, che ha una capienza totale di 21.525 posti (con 3.514 abbonati), è stata di 14.524 presenze (fonte stadiapostcards.com), la terza più bassa della Serie A, con un picco di 20.141 spettatori per la gara con la Juventus, che anche da queste parti è di casa, e il minimo raggiunto per la partita col Monza, cui hanno assistito solo 10.165 persone.

