È un’Esperia casalinga 

Esperia Cagliari 78

N.B. Aquilano 73

Confelici Carni CA : Porcu ne, N. Manca 5, Cabriolu 8, Gelsi ne, Potì 7, Frattoni 28, Thiam 11, Picciau 9, Locci, Tocco, Pili, Morgillo 10. All. F. Manca

N. Basket Aquilano : Ronca 22, Bologna ne, Compagnoni 3, Di Paolo 5, Ianuale 11, Nardecchia 3, Santomaggio ne, Cecchi 10, Cassar 19, Rita. Allenatore D’Addio

Parziali : 19-20; 35-35; 57-53



In attesa di sbloccarsi in trasferta, la Confelici Cagliari continua a costruire certezze tra le mura amiche del PalaPirastu. Terzo successo su tre davanti al pubblico di casa per i rossoblù, che nel finale trovano il guizzo giusto e piegano L’Aquila nel 7° turno di B Interregionale (78-73). Senza Giordano, ancora ai box e atteso per fine mese, a prendersi la scena è stato un altro argentino: Gianluca Frattoni. Dopo qualche settimana di rodaggio, la guardia sudamericana ha guidato l’attacco con una prestazione da leader, firmando 28 punti pesantissimi. Da rimarcare anche la prova di Thiam, autore di una doppia-doppia da 11 punti e 12 rimbalzi, ma soprattutto capace di contenere il gigante Cassar con una prova di grande sacrificio. La terza vittoria stagionale rappresenta una boccata d’ossigeno per gli esperini, che domenica prossima a Viterbo andranno a caccia del primo successo lontano da casa.

La cronaca

Di fronte agli ormai abituali mille spettatori di via Rockefeller, la Confelici è partita con buon piglio: dopo le prime schermaglie, il quintetto di Manca ha toccato il +5 con una tripla di un Frattoni subito incisivo. Ianuale e Cecchi hanno però rimesso in carreggiata gli abruzzesi, che con il pivot Cassar hanno chiuso avanti il primo quarto (19-20).

Alla ripresa del gioco, l’Esperia ha attraversato una fase di siccità offensiva (nessun canestro nei primi tre minuti e mezzo), permettendo all’Aquila di allungare fino al +6. Prima dell’intervallo lungo, però, Frattoni e Potì hanno rimesso le cose a posto sul 35 pari.

Grande equilibrio anche nella terza frazione: Compagnoni ha provato a dare la scossa agli ospiti (tripla dall’angolo per il 45-49), ma l’Esperia non si è smarrita e, con un parziale di 9-0 firmato ancora da Frattoni, ha chiuso il periodo sul +4 (57-53).

Nel finale, l’Aquila ha tentato la carta della difesa a zona, senza però scalfire le certezze di una Confelici trascinata dal suo argentino: i suoi uno contro uno hanno prodotto il +10 che ha dato la spallata decisiva. Inutile la reazione di Ronca, perché la vittoria è rimasta saldamente in mano a un’Esperia in crescita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

