È un’emergenza continua 

Un giorno e mezzo ancora di riposo, i giocatori del Cagliari si ritroveranno domani pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per iniziare a preparare la prossima partita con il Pisa, in programma domenica alle 15 allo stadio Arena Garibaldi. Per l’occasione, l’allenatore Pisacane dovrà sicuramente fare a meno di Esposito, in odore di squalifica dopo l’ammonizione rimediata contro il Como (era diffidato), oltre agli infortunati Mazzitelli, Borrelli, Belotti e Felici. Per tutti gli altri acciaccati la situazione verrà monitorata giorno per giorno, sino alla rifinitura di sabato prima della partenza.

Fiato sospeso

Sotto osservazione Idrissi, che contro il Como ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro ed è stato così costretto a uscire dieci minuti dopo essere subentrato. Finita la gara, lo staff medico rossoblù ha preferito non sbilanciarsi sull’entità dell’infortunio, dopo due giorni di riposo assoluto sarà tutto più chiaro. Piove indubbiamente sul bagnato nel Cagliari, in emergenza continua ormai, soprattutto a centrocampo. Qui potrebbero, tuttavia, arrivare notizie confortanti per l’allenatore in vista della trasferta toscana. Deiola ha iniziato ad alzare il ritmo già da qualche giorno, seppur con un lavoro parziale rispetto a quello della squadra. Venerdì anche Gaetano ha ripreso a familiarizzare con il campo in attesa del via libera definitivo che potrebbe arrivare da un momento all’altro, a questo punto. E se Deiola o Gaetano o entrambi dovessero aggregarsi al gruppo entro metà settimana (come probabile), domenica a Pisa potrebbero trovare un posto almeno in panchina.

Ai box

A dir il vero, nella convocazione per Pisa ci spera pure Borrelli, ma rispetto ai due centrocampisti è più indietro. E per quanto abbia dato segnali incoraggianti sul recupero nei giorni scorsi, potrebbe approfittare della sosta di fine marzo e puntare quindi alla partita successiva col Sassuolo per il rientro in campo. Inutile forzare, su questo ormai il Cagliari non transige più. (f.g.)

