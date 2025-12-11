È un’Atalanta dai due volti 

Lo strappo al bicipite femorale destro di Raoul Bellanova col Chelsea costringe l'Atalanta a cambiare sulle fasce in vista della partita di campionato col Cagliari sul proprio terreno, ma non sarà l'unica posizione in campo soggetta a turnover.

Nel ruolo di laterale Zalewski contende una maglia a Bernasconi, titolare in Champions League a sinistra. Zappacosta, sostituto proprio di Bellanova dopo l'uscita dal campo di martedì dopo 17 minuti, partirà sicuramente a destra. In difesa rientra Hien, mentre Djimsiti contende il posto ad Ahanor da terzo di sinistra con Kossounou comfermato dall'altra parte.

L'allenatore Raffaele Palladino, subentrato a Ivan Juric l’11 novembre scorso, vede i suoi brillare in Europa mentre in campionato deve recuperare da una classifica deficitaria. Palladino non rinuncerà al 3-4-2-1 con Scamacca terminale unico nel tridente con De Ketelaere e Lookman. Pasalic, invece, sarà il cambio in mezzo al campo di uno tra De Roon ed Ederson.

A Zingonia è previsto un altro allenamento pomeridiano oggi, più un richiamo la mattina di sabato prima del match.

L’infortunio

Raoul Bellanova tornerà in campo a gennaio. Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League giocata martedì con il Chelsea, quando ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Gli esami di ieri mattina hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro. Uno strappo che costringerà Bellanova, nazionale azzurro classe 2000, a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato Cagliari, Genoa, Inter, Roma e Bologna.

L’ex di turno

Uno degli osservati speciali sabato sera a Bergamo sarà senza dubbio Marco Palestra, l’esterno del Cagliari di proprietà dell’Atalanta che sta regalando una prova straordinaria dopo l’altra. Nel match vinto dai rossoblù con la Roma, Palestra a destra ha mandato letteralmente in frantumi la difesa giallorossa, creando occasioni per la sua squadra ma assicurando anche un’ottima copertura.

Due volti

«Non mi spiego la sconfitta di Verona. Non possiamo essere così diversi tra campionato e Champions nel giro di tre giorni. Noi dobbiamo essere questi: il dna dell'Atalanta è la qualità e l'aggressività di gioco». Palladino ha commentato così la vittoria col Chelsea: «Le prestazioni e lo spirito che non devono mai mancare sono quelli messi in campo contro i campioni del mondo, una squadra molto forte», ha sottolineato il tecnico, «i ragazzi hanno capito i momenti della partita, soffrendo uniti quando c'era da soffrire, accettando i duelli contro avversari molto temibili e attaccando con qualità».

Palladino prosegue: «Siamo stati solidi e intensi andando a prendere gli avversari molto alti. Abbiamo regalato a tutta la città una notte magica, siamo molto felici ma dobbiamo pensare subito al campionato». Il tecnico nerazzurro ci tiene a rimontare una classifica di serie A finora deficitaria: «Calcoli sull'ottavo posto in Champions non ne faccio, preferisco far vedere alla squadra la classifica del campionato. Va presa coscienza che siamo troppo indietro e dobbiamo recuperare».

Le valutazioni sui singoli: «Bernasconi ha sfruttato l'occasione, io ne do a tutti e tutti devono stare sul pezzo. Lui gioca a sinistra sul piede forte, è un quinto più difensivo come mi occorreva. Krstovic ha fatto la guerra quando serviva, c'eravamo abbassati, De Ketelaere ha tirato fuori dal cilindro una magia. Scamacca ha preso un colpo all'anca ma sta bene, Kolasinac coi suoi recuperi infiamma anche i tifosi». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA