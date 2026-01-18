È un’altra Torres: 9 punti in otto gare 

Sassari. La Torres ha raddoppiato l'andatura. Da mezzo punto a partita a un punto intero. Anzi, qualcosina in più perché con il tecnico Alfonso Greco ha ottenuto 9 punti in otto gare. Fatto ancora più importante: in otto giornate ha perso solo una volta, a Livorno. «La nostra posizione di classifica ci obbliga a cercare di vincere ogni partita ma non perdere è altrettanto importante», ha sottolineato l'allenatore rossoblù.

Il percorso

Solo le vittorie però possono proiettare la squadra sassarese fuori dalla zona playout. Lo dimostrano anche i risultati di ieri con le vittorie di Livorno, Gubbio e Sanbenedettese che si sono tenute fuori dal pericolo. Meglio se ottenute ai danni delle concorrenti dirette. A cominciare dal Bra, che arriva sabato al “Vanni Sanna” con l'entusiasmo dell'inatteso successo sulla vice capolista Ravenna che gli ha consentito di scavalcare il Perugia, ora terzultimo con 3 punti di vantaggio sui rossoblù. Battere i piemontesi significa per la Torres avere scontri diretti favorevoli visto il pareggio dell'andata (1-1). Un altro vantaggio da sommare al 2-0 nei confronti diretti col Pontedera. Garanzie solide in caso di arrivo a pari merito. E visto l'equilibrio c'è la possibilità anche di un arrivo condiviso fra più squadre, quindi la salvezza senza playout si gioca anche sulla situazione degli scontri diretti.

Variazioni tattiche

Greco sta mostrando più inventiva dal punto di vista tattico. Dopo la “scoperta” di Nunziatini come difensore sinistro (un'altra buona prova) ecco il triplice cambio a inizio ripresa (Liviero, Masala e Di Stefano) che ha ridisegnato la Torres consentendole di produrre un bel finale. «Ho deciso di fare tre cambi non per bocciare il nostro primo tempo ma per cercare una scossa psicologica in una partita che mentalmente si era resa molto complicata. Analizzeremo i contenuti di questa partita dal punto di vista tecnico-tattico più che di atteggiamento perché questa squadra sotto questo punto di vista non mi ha mai dato alcun pensiero».

Per quanto riguarda invece lo spostamento di Zambataro in difesa come fatto nel secondo tempo, l’allenatore dei rossoblù Greco chiarisce: «Zambataro è un giocatore molto duttile e si è sempre messo a disposizione in ogni ruolo ma le sue caratteristiche sono quelle di un giocatore a tutta fascia». Insomma, è stata solo una soluzione d'emergenza.

Il mercato

Considerazione che porta alle mosse in entrata, dopo le partenze di Starita, Mercadante, Stivanello e Lattanzio. «Sul mercato abbiamo le idee chiare e non è un primo tempo a condizionarci. Il valore della rosa è superiore alla classifica attuale e le nostre valutazioni non possono non tenere conto di questo. Vogliamo innesti in grado di alzare il livello in maniera inequivocabile ma questi dovranno anche accettare col giusto spirito di calarsi in una situazione di classifica non tranquilla».

I profili cercati sono due: un difensore («siamo corti numericamente nel reparto») e una punta.

