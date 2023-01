È un’altra Reggio-Dinamo 

Sassari. La Reggio Emilia che contendeva lo scudetto a Sassari non c'è più, resta solo il play Cinciarini, ancora più leader. Neppure la Dinamo che lottava per il tricolore c'è più. Domani sera al PalaBigi (alle 17.30) si gioca soprattutto per la salvezza. L'Unahotels è fanalino di coda con 6 punti, ma nell'ultima partita dell'anno ha schiacciato la rivelazione Pesaro 95-75. Il Banco di Sardegna vacilla: le vittorie su Tortona e Napoli sembrava avessero dato la svolta alla stagione, invece le sconfitte contro Venezia e Brescia hanno riproposto i limiti di un organico che non ha ancora trovato un leader emotivo da seguire nei momenti difficili. Il vantaggio sul penultimo posto è di appena due punti: contro Trieste la squadra sassarese ha perso, contro Napoli ha vinto ma i partenopei hanno appena esonerato Buscaglia affidandosi all'esperto vice Pancotto e poi hanno ingaggiato la guardia Young, capocannoniere dell'EuroCup con 23 punti di media.

Anche Reggio Emilia ha fatto dei cambiamenti a campionato in corso: via Menetti, il coach della finale scudetto 2015, dentro Sakota. Non ci sono più Robertson e Funderburke ma sono arrivati il play-guardia Nembhard che fa da cambio al sempiterno Cinciarini, che sta viaggiando a 11 punti e 11 assist di media, ed è arrivata l'ala georgiana Burjanadze che produce 6 punti di media. E la società potrebbe ancora ingaggiare due giocatori per difendere la massima serie.

A Sassari invece non si parla per ora di operazioni di mercato, ma l'impressione è che in caso di sconfitta a Reggio Emilia qualcosa succederà, perché a quel punto sarebbe allarme rosso in classifica. E né la squadra di Bucchi né la dirigenza sono abituati a pensare in termini di salvezza.

