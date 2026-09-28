È un’altra Italia: surclassata la Turchia 

TURCHIA 1

ITALIA 4

Turchia (3-4-2-1) : Bayindir, Celik, Demiral (1' st BardakcÕ), Kabak, Aydin, Ozcan (31' st TÕknaz), Kokcu (1' st Yüksek), Elmali, Guler, Uzun (1' st Aktürkoğlu), Yilmaz (35' st Deniz Gül). In panchina Şengezer, Kocuk, Akaydin, Kahveci, Akgün, KadÕoğlu, Eskihellaç. Ct Montella.

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi (37' st Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (31' st Romano), Raspadori (1' st Cambiaghi), Pio Esposito (31' st Scamacca), Sebastiano Esposito (18' st Doumbia). In panchina Carnesecchi, Vicario, Calafiori, Kean, Mandragora, Vergara, Ghilardi. Ct Mancini.

Arbitro : Michael Oliver (Ing).

Reti : nel pt 9' Bastoni, 22' Frattesi, 27' Kayode; nel st 2' Yilmaz, 6' Pio Esposito.

Note : ammoniti Ylmaz, Uzun e Kabak per gioco scorretto. Recupero 1' pt-3' st. Angoli 6-2 per la Turchia.

Bursa . Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza col Belgio a Roma con una sonante vittoria a Bursa: il 4-1 alla Turchia premia il coraggio di puntare sui giovani - Kayode e Sebastiano Esposito all'esordio -, peraltro unica via percorribile. Nel finale è entrato anche il rossoblù Romano.

I temi

Non era uno spareggio, aveva detto il ct prima del fischio di inizio, ma di fatto la vittoria contro la nazionale di Montella allontana il pericolo dell'ultimo posto e della retrocessione alla B di Nations League. Soprattutto, risultato e prestazione (primo tempo di dominio, secondo di sofferenza e maturità) sono una boccata d'ossigeno e regalano tempo alla ricostruzione. La Turchia, per di più priva del suo regista Calhanoglu, non è il Belgio, e la Francia venerdì (ore 20.45) a Parigi sarà banco di prova più severo. Esordio per Sebastiano Esposito (con il fratello Pio a rievocare storiche coppie azzurre: l'ultima dal 1' insieme nel 1915, i Cevenini), il gol del debuttante Kayode, un Tonali in crescita. E poi il gol che ha aperto le marcature, di Bastoni, tornato in azzurro a sei mesi dalla notte buia di Zenica. A dar ragione a Mancini è poi un'idea complessiva di gioco, pensata e realizzata, che ha tenuto all'angolo la Turchia per tutto il primo tempo: il 3-0 che lo ha chiuso poteva essere addirittura più tondo. Nella ripresa poi chiuderà il match, dopo la rete turca in apertura, Pio Esposito. Mancini cambia otto undicesimi rispetto al Belgio.

Fischi all’Inno di Mameli

Fischi all’Inno italiano. Bastoni e Scalvini sono coppia centrale più solida, Kayode a destra e Ruggeri a sinistra spingono e coprono; Tonali al centro del gioco è più tonico, assistito agli esterni da un buon Frattesi e da Fagioli che ragiona palla al piede. Davanti, Raspadori completa il trio nel quale spicca il duo Esposito. Dall'altra parte, Montella privo di Yldiz oltre che di Calha si schiera con un 3-4-3, affidandosi all'estro di Arda Guler. Ma sotto la pioggia di Bursa l'Italia morde subito, e i turchi escono dal campo sotto i fischi della “Timsah Arena”, che ricorda un alligatore: il rischio di un esonero per l’ex allenatore della Fiorentina è forte.

La Francia

Intanto gli Azzurri, per via della vittoria sulla Turchia, raggiungono al secondo posto del girone con 3 punti il Belgio, sconfitto in casa dalla Francia per 1-0 (Olise all’88’). E lo Stade de France di Parigi fa meno paura.

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