«È una una stagione sofferta» 

«Un campionato di sofferenza». Così Virgilio Perra, ex tecnico di Casale, Atletico Calcio e Castiadas, esordisce commentando la situazione delle cinque formazioni sarde impegnate nel girone G. La classifica, quando al giro di boa mancano tre turni, è preoccupante. Infatti, nelle ultime cinque posizioni ci sono quattro delle cinque compagini isolane. All’ultimo posto la Costa Orientale Sarda e al penultimo l’Ilvamaddalena. Ad oggi sarebbero retrocesse. In terzultima posizione l’Atletico Uri e due gradini sopra l’Olbia: se dovesse chiudere ora il torneo, disputerebbero i playout. Mentre il Latte Dolce occupa l’ultima posizione utile per evitare gli spareggi salvezza. Insomma, una situazione abbastanza critica. «Il rischio che possa retrocedere qualche nostra squadra purtroppo c’è», sottolinea Perra, «spero questo non accada. Sarebbe un'ulteriore perdita per il calcio sardo».

Chi sta meglio

In quest'ultima fase la squadra più in salute è l’Olbia che nelle ultime quattro partite ha raccolto 10 punti portandosi a 4 lunghezze dalla zona salvezza. La COS è reduce da tre risultati utili di fila (una vittoria e due pareggi). L’Ilva, che non vince dalla quarta giornata, ha pareggiato gli ultimi due incontri. Si è fermata a cinque la serie utile (quattro pari ed un successo) dell’Atletico Uri, travoltO nell’anticipo di sabato scorso dal Real Monterotondo. Periodo nero per il Latte Dolce, segnato da tre sconfitte consecutive. I sassaresi si sono inguaiati: hanno appena 3 punti di vantaggio dalla zona playout. «È chiaro che la COS per salvarsi deve compiere qualcosa di davvero importante. La salvezza diretta per i gialloblù è a dieci punti. Ma c’è sempre il salvagente dei playout. L’Olbia sembra aver risolto i problemi societari e questo si è riflesso subito sui risultati. L’Atletico Uri può contare su un ambiente sereno ed è abituata a queste lotte per la salvezza. L’Ilva sembra stia dando segnali di ripresa. Peccato per il Latte Dolce che con gli ultimi risultati è scivolato ad un passo dalla linea rossa ma ha tutte le carte in regola per scalare posizioni. Il campionato è ancora lungo. Restano venti partite, mi aspetto un grande seconda parte dalle sarde che, sono certo, venderanno cara la pelle», conclude Perra, «pur di confermare la categoria».

Il campionato

Domenica va in scena la 15ª giornata. La COS gioca Genzano contro la Cynthialbalonga. Trasferta anche per l’Olbia sul campo della Sarnese. Il Latte Dolce ospita il Trastevere, l’Ilvamaddalena riceve il Real Monterotondo ed al “Martinez” di Uri arriva la Paganese, seconda forza del torneo.

