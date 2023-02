È una Torres troppo fragile 

Il problema è che questa fragilità mostrata in dirittura d’arrivo se non viene eliminata si ingigantisce, così aumentano timori e confusione quando la gara sta per concludersi. Urge cambiare qualcosa per ridare tranquillità alla squadra nei finali. Una strada che passa dal portiere. Si potrebbe puntare sull’esperienza di Garau per avere più certezze in quei momenti, e avere un over tra i pali non cera problemi per i fuoriquota dato che possono giocare almeno tre fra i terzini Fabriani e Girgi, i centrocampisti Gianola e Tesio, il trequartista Saporiti e le punte Omoregbe e Ruocco.

Sassari. «I margini di errore sono ormai pochissimi», ha detto il tecnico Stefano Sottili dopo il pareggio regalato al Siena. Settima rete presa negli ultimi minuti o nel recupero, secondo autogol: prima quello di Liviero con la Recanatese, poi nel posticipo di mercoledì scorso in Toscana quello del portiere Salvato. Un difetto che la Torres si trascina sin da inizio campionato. Basti dire che la prima rete incassata in zona Cesarini è arrivata col Cesena al terzo turno di campionato: gol di Udoh al 93’, buono a trasformare in un pareggio la vittoria.

Poi sono arrivate le reti dell’Olbia al 95’ (pareggio), del Pontedera al 91’ (sconfitta), l’autogol con la Recanatese all’88’ (pareggio), la rete della Vis Pesaro al 92’ (sconfitta) e quindi il gol del Siena al 91’ (pareggio). Totale: 10 punti gettati alle ortiche, oltre che tonnellate di rabbia e amarezza per una stagione che poteva essere vissuta più serenamente anche solo con la metà di quel bottino evaporato nei finali.

Rimedi possibili

Il problema è che questa fragilità mostrata in dirittura d’arrivo se non viene eliminata si ingigantisce, così aumentano timori e confusione quando la gara sta per concludersi. Urge cambiare qualcosa per ridare tranquillità alla squadra nei finali. Una strada che passa dal portiere. Si potrebbe puntare sull’esperienza di Garau per avere più certezze in quei momenti, e avere un over tra i pali non cera problemi per i fuoriquota dato che possono giocare almeno tre fra i terzini Fabriani e Girgi, i centrocampisti Gianola e Tesio, il trequartista Saporiti e le punte Omoregbe e Ruocco.

Senza dimenticare che qualora si faccia a meno di uno dei centrali difensivi c’è Riccardo Pinna che è un classe 2000. Quindi sarebbe salva la valorizzazione dei giovani con il relativo incasso.

Il calendario

Le prossime quattro partite saranno decisive per evitare i pericolosi spareggi salvezza: in casa contro l’Alessandria (andata 0-0), al “Nespoli” di Olbia (a ottobre il derby è finito 1-1), al “Vanni Sanna” contro il Pontedera (in trasferta arrivò la sconfitta per 1-0) e infine sul campo dell’Aquila Montevarchi, superata 2-1 a Sassari. Per dilatare il +4 sui playout occorrono almeno 8 punti. Con meno di 5 si rischia di venire raggiunti dal gruppone che sta sotto. Fondamentale poi per la Torres, ora a 30 punti, acquisire un vantaggio negli scontri diretti, quindi bisogna battere Alessandria (è a 25 punti) e Olbia (24) e almeno pareggiare con l’Aquila Montevarchi, ultima a quota 19.

