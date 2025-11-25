È una Torres senza attacco e cattiveria 

Sassari. Rigori a favore: nessuno. Rigori contro: 5. Autogol a favore: nessuno. Autogol a sfavore: 2. Decisioni a favore del Fvs (il Var della C): nessuna. Decisioni a favore delle avversarie: tutte quelle su episodi che riguardavano rigori o espulsioni.

La stagione disgraziata della Torres ha anche componenti che vanno oltre i demeriti (non pochi) della squadra sassarese allenata per 12 gare da Pazienza e nelle ultime 2 dal rientrante Alfonso Greco. Ma al di là della fortuna, che a volte dà e a volte toglie, i numeri sono troppo squilibrati. E questa è una riflessione che probabilmente la società ha già fatto ed esposto in Lega Pro.

L’addio di Fischnaller

Con l’attaccante altoatesino la Torres ha chiuso al secondo e al terzo posto, senza di lui si è salvata nella prima stagione del ritorno in Serie C e sta lottando per non retrocedere in questa. Tra le tante, troppe partenze del reparto offensivo in estate (Scotto, Nanni, Zamparo, Varela e Guiebre) quella di Manuel Fischnaller è la più pesante: 11 reti nel campionato 2023/24 (12 per Ruocco) e 14 nella stagione passata.

Non solo reti, tutte realizzate su azione, ma una pericolosità costante che rappresentava gran parte dell’efficienza della manovra. Controprova: a Trapani Fischnaller ha già firmato 8 reti (due dal dischetto) ed è vice cannoniere del girone C. Insomma, è il giocatore che più spiega la differenza fra la Torres di questo campionato e le precedenti.

Vecchia guardia

A Livorno le uniche due novità in formazione sono state quella della punta Starita (autore del gol contro il Perugia) e di Sala, il ventenne che ha saputo guadagnarsi la maglia da titolare con una serie notevole di belle prestazioni e ora persino di un gol.

Peccato che l’unico giovane lanciato finora dalla squadra sassarese sia in prestito dal Pisa. Contro il Perugia oltre ai due rossoblù citati c’era anche Di Stefano. In altre parole, la Torres che sta scendendo in campo è formata dalla vecchia guardia, però l’assenza dell’esterno destro Zecca e appunto le troppe partenze estive in attacco sono un handicap che si aggiunge allo sconforto di una squadra che obiettivamente poteva avere 4-5 punti in più con maggiore carattere, fortuna e attenzione arbitrale.

In apnea

Con qualche punto in più la squadra sassarese sarebbe sempre in zona playout ma non in apnea come ora. Il distacco dalla terzultima, il Perugia, è di 4 punti e quello dalla quintultima, che è appunto il Livorno, è salito a 6 lunghezze. Attenzione: se al termine del campionato la Torres sarà staccata di 9 o più punti dalla quintultima retrocederà direttamente, senza disputare gli spareggi.

E allora la difficile ma ancora possibile risalita passa da piccole tappe e da un incremento della cattiveria e della concentrazione. La prima tappa è agganciare il terzultimo posto, in modo da avvicinarsi anche alla quartultima con un divario ridotto. Il resto, si vedrà dopo.

