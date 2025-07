È una Torres ringiovanita: via Fischnaller e Dametto 

Sassari. Della nuova Torres non faranno sicuramente parte i difensori Dametto e Coccolo, l'esterno Liviero e gli attaccanti Goglino, Sanat e Fischnaller. Lo si evince dalla lista dei convocati per il ritiro di Sappada (in provincia di Udine) dove i rossoblù porteranno avanti la prearazione sino al 30 luglio.

Dopo l'ultimo allenamento di ieri pomeriggio al “Vanni Sanna” di Sassari il tecnico Michele Pazienza e la società hanno parlato con i sei giocatori esclusi. Di questi in realtà uno sarebbe dovuto rimanere: la Torres ha fatto una proposta al bomber Fischnaller per prolungare il contratto oltre il 2026, ma il giocatore altoatesino vuole cambiare aria. E non sarà facile trovare un attaccante prolifico e continuo come Fischnaller che in due stagioni ha garantito 26 gol, dimostrandosi nettamente il migliore del reparto.

Le punte

Ci sono invece due attaccanti che sembravano in predicato di lasciare Sassari e sono rimasti: il capitano Gigi Scotto (che ha contratto sino al 2027) e il centravanti Luca Zamparo arrivato in gennaio e “bloccato” sino al 2026. Se la scelta dei 28 giocatori da portare in ritiro è indicativa, ancora è presto per dirlo. Di sicuro su quattro portieri ne resteranno solo tre. Va poi considerato che Iovieno, Fois e Frau hanno contratto di apprendistato e quindi non vanno conteggiati fra i 23 giocatori della lista concessa ad ogni formazione di serie C. Così come il portiere Stangoni e il centrocampista Mandras che provengono dal vivaio, qualora restino in prima squadra. Già così comunque l'età media dell'organico affidato a Pazienza è sceso di almeno due anni di età media.

I convocati

Sono quattro i portieri : Zaccagno, che sarà ancora il titolare, più Petriccione, Marano e Stangoni. Difensori: confermati Antonelli, Idda, Fabriani e Mercadante, il reparto è stato ringiovanito con l'innesto di Lattanzio (21 anni), Biagetti (21), Frau (18) e Dumani (20). Centrocampisti: conferme per Mastinu, Giorico, Brentan, Masala, Zecca e Zambataro, più naturalmente Carboni ingaggiato in gennaio (ha firmato sino al 2028), mentre ritorna dal prestito e potrebbe restare Nunziatini, ai quali si affianca l'italobrasiliano Iovieno e il giovane Mandras. Attaccanti: le uniche novità sono il trequartista-punta Lunghi (23 anni) e il giovane del vivaio Fois che si affiancano ai veterani Fois, Zamparo, Scotto e Diakite, ma appare chiaro come il reparto abbia comunque bisogno di una punta da doppia cifra che rimpiazzi Fischnaller. A meno che il tecnico Pazienza non abbia in mente un modulo che propone almeno due trequartisti (tra Mastinu, Carboni e lo stesso Lunghi) e quindi necessiti soltanto di un attaccante.

Le amichevoli nella Penisola contro Padova, neopromossa in serie B, e Venezia, neo retrocessa dalla serie A, forniranno le prime indicazioni sul tipo di schieramento che intende adottare la Torres in questo nuovo ciclo.

RIPRODUZIONE RISERVATA