È una torres inarrestabile 

Juventus Next gen 0

Torres 1

Juventus Next Gen (3-5-2) : Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi (1’ st Perotti) Salifou, Damiani (35’ st Anghelè), Comenencia (25’ st Hasa), Turicchia; Cerri (25’ st Nonge), Guerra (17’ st Mbangula). In panchina Scaglia, Maressa, Ntenda, Citi, Valdesi, Doratiotto. Allenatore Brambilla.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Idda, Dametto; Zecca, Giorico, Kujabi, Liviero; Mastinu (21’ st Ruocco); Scotto (35’ st Cester), Fischnaller (43’ st Masala). In panchina Garau, Pinna, Goglino, Nunziatini, Lora, Siniega, Sanat, Menabò, Pelamatti, Verduci. Allenatore Greco.

Arbitro : Luongo di Napoli.

Reti : secondo tempo 29’ Liviero.

Note : e spulso Kujabi al 30’ st per doppia ammonizione. Ammonito Kujabi.

Alessandria. Alessandria porta sempre bene: 36 anni fa la promozione in C1, questa volta una vittoria storica sulla Juventus Next Gen. Storica non tanto per la caratura della Under 23 bianconera, ma perché fa della Torres l’unica squadra a punteggio pieno del calcio professionistico italiano. Gara dominata nel primo tempo ma senza gol, equilibrata nella ripresa e sbloccata da un guizzo di un ex Juventus, Liviero. Poi l’espulsione per doppio cartellino di Kujabi e, nel recupero, l’intervento decisivo del portiere Zaccagno che nega ad Anghelé il pareggio respingendo in tuffo un tiro da pochi metri.

Primo tempo autoritario, ma la precisione è poca: la Torres colleziona opportunità da gol e angoli. Sei le occasioni per legittimare una superiorità che meriterebbe anche due reti. Prima le incornate di Scotto (esterno rete) su cross di Mastinu da destra e di Fischnaller (alto) su traversone di Fabriani sempre da destra, poi l’anticipo all’ultimo secondo di un difensore su Giorico pescato bene in area. Quindi le conclusioni da fuori area di Fischnaller e Scotto (deviate dal portiere in angolo) intorno alla mezzora. Ma forse la palla più ghiotta è di Dametto, che sugli sviluppi dell’angolo controlla e calcia angolato sfiorando il palo lontano.

Nella ripresa viene fuori la Juventus, che crea un pericolo col tiro di Muharemovic e una mischia insidiosa. Il match è risolto al 29’: cross di Giorico da destra, palla toccata corta da Muharemovic e Liviero è pronto a girarla in rete. Poi la difesa del vantaggio, con tanti centrocampisti dopo l’espulsione di Kujabi. E i tre punti.

