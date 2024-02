È una Torres in caduta libera 

Torres 1

Juventus Next Gen 3

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli (5’ st Fabriani), Dametto; Zecca, Giorico, Nunziatini (1’ st Mastinu), Zambataro (20’ st Liviero); Fischnaller, Diakité (20’ st Ruocco), Goglino (1’ st Scotto). In panchina Garau, Petriccione, Masala, Lora, Verduci, Sanat, Cester, Siniega. Allenatore Greco.

Juventus Next Gen (3-4-3) : Daffara; Stivanello, Poli (43’ st Muhamerovic), Stramaccioni; Savona Damiani, Palumbo (1’ st Salifou), Rouhi; Guerra (34’ st Anghele), Sekulov (39’ st Cerri), Hasa (34’ st Turicchia). In panchina Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Comenencia, Ntenda, Salifou, Perotti, Bonetti. Allenatore Brambilla.

Arbitro : Silvestri di Roma.

Reti : pt 19’ Sekulov; st 33’ Damiani, 35’ Anghele, 49’ Scotto (rig.).

Note : ammoniti Nunziatini, Stramaccioni, Palumbo, Sekulov, Giorico; recupero 2’ pt-5’ st.

Sassari. La Torres perde ancora al “Vanni Sanna”. Dopo il Sestri Levante vince anche la Juventus Next Gen 3-1. Punteggio bugiardo per quanto visto in campo, ma in linea con una difesa che è diventata un colabrodo e in accordo con una squadra che si è involuta pericolosamente sotto tutti i punti di vista.

Se nel girone d’andata qualche episodio aveva aiutato la meritata fuga dei rossoblù, in questo girone di ritorno la dea bendata si è decisamente girata da un’altra parte. Il tecnico Greco schiera a sorpresa Nunziatini, Goglino e Diakité in avanti al posto di Ruocco e Scotto, mentre a sinistra torna Zambataro. Al 9’ Diakité pressa il portiere ospite fuori area: contrasto e palla che sta per infilarsi in rete ma Daffara recupera e agguanta la sfera vicino alla linea. Al 19’ errore nella propria trequarti di Nunziatini che si fa soffiare la palla da Sekulov: accelerata verso il centro e tiro angolato per il vantaggio. L’occasione per il pareggio arriva al 23’ nell’unica vera azione: traversone da sinistra di Nunziatini e a destra in area piccola Diakité incorna senza inquadrare la porta.

Il secondo tempo

Nella ripresa dentro Mastinu, Scotto, Fabriani e Ruocco. La Torres ha più iniziativa e crea almeno tre opportunità: la migliore al 68’ su passaggio di Ruocco al centro per Scotto che stoppa e gira con potenza, ma il portiere respinge. Poi improvviso ecco il raddoppio di Damiani, che pesca un jolly dal limite. Quindi il contropiede bianconero per il 3-0 e, nel recupero, il rigore procurato e trasformato da Scotto.

