È una Torres impaurita 

Sassari. La Torres cerca di diventare bella di notte, visto che nelle ultime uscite di pomeriggio ha rimediato tre sconfitte. Stasera alle 21 al “Vanni Sanna” è di scena il Rimini. Squadra e società confidano nella spinta del pubblico e lanciano il biglietto a 3 euro per gli Under 18. Chiedere aiuto nel momento più delicato della stagione è legittimo, ma è doverosa anche una prestazione con piglio battagliero perché la richiesta di cattiveria avanzata dal tecnico Sottili non sia soltanto una dichiarazione di circostanza.

Morale a pezzi

Al match la squadra arriva con soli 2 punti di vantaggio sui playout, il morale basso e un virus influenzale che ha indebolito chi l’ha avuto e si è propagato ad altri giocatori. Tanto che ancora una volta l’allenatore fa capire che sarà il medico a fare la squadra. Obiettivamente dopo il virus gastrointestinale del mese scorso si riteneva la Torres più preparata ad affrontare inconvenienti normali, che in genere tengono fermo un giocatore al massimo due giorni senza diventare una sorta di epidemia nel gruppo. Gli assenti certi sono quattro: i difensori Lombardo e Ferrante, la punta Sanat e anche il centravanti Diakite, che a quanto pare starà fermo altre due settimane. Infortunio misterioso sia nell’accadimento (il riscaldamento pre-gara del derby di Olbia) sia nell’evoluzione.

I rientri certi sono tre: i centrocampisti Urso e Masala e l’esterno Liviero. Uomini esperti che possono dare la fisicità e personalità che serve a un gruppo impaurito e insicuro. Un fatto è certo, questa partita va affrontata come fosse già uno spareggio per restare in serie C. Quindi grande aggressività da subito e voglia di arrivare per primi su tutti i palloni.

L’avversaria

C'è il Rimini, ma fosse la Reggiana cambierebbe poco. Indubbiamente la formazione ospite ha qualche numero superiore in attacco, come dimostrano i 37 gol fatti contro i 25 della Torres. E sono proprio le reti ad aver portato gli avversari odierni al decimo posto, ultimo utile per i playoff. Il pericolo pubblico numero uno è il bomber Santini: 14 reti (3 su rigore) che ne fanno il numero due nella classifica marcatori. Il secondo realizzatore è Delcarro con 6. Va specificato però che in trasferta i gol sono appena 14 e nel girone di ritorno i biancorossi hanno avuto un andamento mediocre, viste anche le avversarie affrontate: vittorie con Fermana (2-1) e Alessandria (1-0), pareggi a Olbia (1-1) e Vis Pesaro (0-0), sconfitte contro Cesena e Carrarese.

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Garau; Liviero Antonelli Dametto Girgi; Lora Urso Masala; Saporiti; Scappini Ruocco.

