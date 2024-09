È una torres da trasferta 

Sassari. Non sarà l’en plein della stagione passata, ma intanto come l’anno scorso la Torres è imbattuta dopo sette turni. I due colpacci sui campi di Sestri Levante e Gubbio hanno posto rimedio ai due mezzi passi falsi in casa, vale a dire i pareggi contro Milan Futuro e Pineto. La vittoria per 2-1 in terra umbra non è servita a mantenere il primato ma la squadra allenata da Alfonso Greco resta comunque lì, nel gruppetto che comprende anche Ternana e Virtus Entella (che dovranno giocare al “Vanni Sanna”) e Pescara, contro la quale Scotto e compagni hanno ottenuto un pareggio esterno.

E se si pensa che il bottino è stato ottenuto senza mai poter disporre del difensore Idda, col difensore Antonelli fermo da qualche gara insieme al regista Giorico e senza neppure l’esterno destro Zecca in tre partite delle ultime quattro, la partenza deve decisamente essere considerata positiva.

Reti e fortuna

Alle reti sta pensando Fischnaller, terzo centro consecutivo per il bomber altoatesino che ha ritrovato l’istinto killer del girone d’andata passato quando aveva firmato 8 degli 11 gol totali. Più in generale l’attacco sta funzionando: in sette giornate è rimasto a secco solo nel match contro il Milan Futuro, quello giocato obiettivamente peggio.

Non male davvero se si pensa che l’ala Varela è rimasta fuori quattro gare, rimettendo piede in campo solo ieri, e che il centravanti Diakite ha disputato solo un paio di spezzoni di partita.

Ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché a dirla tutta nella gara di Gubbio sono stati gli umbri ad avere avuto più occasioni. Dametto ha evitato sulla linea una rete già fatta. La fortuna però aiuta gli audaci e quando la Torres gioca in maniera coraggiosa, cercando di fare la partita, la dea bendata la guarda con più favore.

Squadra corsara

La curiosità è che finora i rossoblù di Greco viaggiano più forte quando giocano lontano dal “Vanni Sanna”: tre vittorie (contro Campobasso, Sestri Levante e Gubbio) e il pareggio di Pescara dopo il più bel primo tempo della stagione. Forse le gare sono troppo poche per trarre conclusioni.

Il sospetto è che quando gioca tra le mura amiche è più facile che trovi avversarie ben decise a coprirsi, più attente alla fase difensiva che a quella offensiva e anche portate a perdere tempo con i mezzucci dei finti infortuni, le distanze della barriera non tenute, i palloni spostati avanti e indietro quando si tratta di calciare una punizione o battere un fallo laterale.

