È una Torres che non molla mai 

Sassari. La vittoria al 93’ sulla Vis Pesaro c’entra poco con la fortuna. La vice capolista Torres è la squadra del campionato che ottiene più punti nella ripresa e che realizza più reti nell’ultimo quarto d’ora e nel recupero. Dopo 33 giornate non si può parlare di coincidenze ma di carattere e convinzione dei rossoblù.

Una ripresa sprint

Sono ben 11 i successi maturati dopo l’intervallo e, se si considerano anche i pareggi con Spal e Fermana, il totale è di ben 35 punti conquistati nel secondo tempo. In assoluto è il Cesena ad aver segnato di più nella ripresa, 35 gol, ma le 33 reti della squadra di Greco rappresentano quasi il 65 per cento delle marcature dei rossoblù. Come a dire che due gol su tre sono stati segnati nella seconda parte di gara. Ma c’è di più: ben 16 gol sono stati realizzati dopo il 70’.

I precedenti

Diakité è stato determinante per il risultato contro il Rimini (2-1 con rete al 76’), nel pareggio contro la Spal, nella vittoria sul Perugia (rigore al 78’) e appunto sabato nella vittoria contro la Vis Pesaro, con l’inzuccata al 93’ su corner da sinistra di Giorico. In totale fanno 10 punti. Il primato del gol più “tardivo” spetta a Fischnaller, che ha firmato il 2-1 al 95’ sul campo della Vis Pesaro nella gara di andata. Ruocco ha timbrato il cartellino ben 6 volte dopo l’intervallo, l’esterno Zecca lo ha fatto 3 volte come Fischnaller, che invece predilige il primo tempo per “bucare” il portiere avversario.

Secondo posto blindato

Solo la matematica contraddice un dato di fatto: la Torres chiuderà il torneo al secondo posto. Meritatamente, perché ha vinto due partite su tre (22/33). La piazza d’onore rappresenta la pole position dei playoff: consente di saltare ben tre turni. Il +11 sulla Carrarese a cinque giornate dal termine è un burrone. Soltanto se i rossoblù facessero 4 punti in cinque gare e la Carrarese ottenesse l’en plein ci sarebbe l’aggancio che varrebbe il sorpasso, dato che i toscani hanno una migliore differenza reti negli scontri diretti coi sassaresi.

Scotto e compagni devono affrontare in trasferta Gubbio, Arezzo e Pineto, formazioni in lotta per i playoff, mentre ospiteranno la pericolante Fermana (si gioca con l’Olbia la retrocessione diretta) e un Cesena ormai promosso che avrà già festeggiato la serie B. Con due vittorie il secondo posto della Torres sarà anche matematico.

Squalifiche e new entry

Il centrocampista Giorico è stato sanzionato con il cartellino e sarà squalificato: non sarà presente a Gubbio. Aveva bisogno comunque di riposo, come hanno dimostrato le ultime due partite in cui ha gestito con esperienza e intelligenza energie in riserva. La coppia in mediana della prossima gara potrebbe essere formata quindi da Cester e Mastinu, oppure da Cester e Masala.

Al 94’ si è finalmente visto il difensore Aleandro Rosi, veterano di Serie A (con la Roma) e Serie B che può tornare utile nella fase dei playoff ma ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. Contro la Vis Pesaro due minuti per rompere il ghiaccio, a Gubbio il suo impiego potrebbe essere dilatato a 20-30 minuti in modo da portare gradualmente il giocatore alla migliore condizione.

Resta da capire se le condizioni di Kujabi miglioreranno tanto da poter inserire il centrocampista nelle rotazioni dell’allenatore Greco, che nel frattempo in quel ruolo ha avuto modo di provare brevemente pure Nunziatini.

RIPRODUZIONE RISERVATA