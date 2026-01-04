È una torres che ha riacceso i motori 

Sassari. Quattro risultati utili di fila e 6 punti. La Torres di Alfonso Greco si è messa in moto. L’uscita dalla zona playout non è più un miracolo come poteva apparire due mesi fa ma è diventata un obiettivo preciso. L’attacco avrà anche bisogno di rinforzi, ma intanto si è sbloccato da solo: 7 reti in sei partite testimoniano del ritorno alla normalità. Basti pensare che prima del rientro del tecnico Alfonso Greco la formazione rossoblù era rimasta a secco di gol per sette giornate.

Due tabù

La ricomparsa della vittoria fa pensare che anche il penultimo tabù sia stato sfatato, ma occorrerà una controprova nelle prossime gare dato che il Pontedera è stato l’avversario ideale nelle ultime tre stagioni: tre successi in altrettante trasferte. L’ultimo tabù è quello dei rigori: 19 partite senza vedersene assegnato uno a favore.

Di sicuro anche i risultati e la rinata vena offensiva aiutano a muoversi sul mercato senza frenesia. A questo punto potrebbe bastare davvero un solo rinforzo per l’attacco, un giocatore alla Ruocco o alla Fishnaller, di gran dinamismo e che garantisca nel girone di ritorno almeno 6-7 gol. Intanto c’è da registrare il ritorno a Sassari dell’esterno Gabriel Ioveno, classe 2007, che non ha visto campo nel Barletta in Serie D. Il giocatore potrebbe essere girato in prestito al Latte Dolce, che cerca giocatori di talento per la fase offensiva.

Amnesie difensive

Le ha chiamate così il tecnico Greco. In effetti la fase difensiva sassarese pur concedendo in genere pochino alle avversarie non riesce a evitare uno o due svarioni a partita. A Pontedera i padroni di casa hanno accorciato le distanze su una palla che sembrava ormai della Torres, vista la presenza di Antonelli e Mercadante su Faggi. Contro l’Arezzo un paio di errori in disimpegno potevano costar cari, a Gubbio un fallo dentro l’area ha fatto temere il rigore per i padroni di casa, contro il Pineto due palloni persi sulla propria trequarti sono costati altrettanti gol, uno fortunatamente annullato dall’arbitro altrimenti sarebbe stata sconfitta.

Non si può pretendere la perfezione nella fase difensiva ma alcune “amnesie” sono davvero inspiegabili, soprattutto quando coinvolgono giocatori esperti. Vale per i difensori e per i centrocampisti. Per questo bisogna evitarle. Se gli avversari devono segnare, che sia per esclusivo merito loro. Se non altro dopo aver regalato due autogol agli avversari finalmente la Torres ha beneficiato di un’autorete a favore.

Corsa salvezza

Prima dello scontro casalingo col Bra, i rossoblù dovranno ospitare il Campobasso e giocare sul campo della Pianese. La prossima tappa che porta all’uscita dalla zona playout prevede che Mastinu e compagni arrivino allo scontro diretto almeno con la possibilità di agganciare il Bra, perché batterlo significa poi avere un vantaggio negli scontri diretti visto il pareggio per 1-1 sul campo piemontese, una gara che grida ancora vendetta per il clamoroso fallo di braccio di un difensore che l’arbitro ha ignorato senza concedere il rigore alla squadra sassarese. Ieri il Bra ha pareggiato, quindi i punti di distacco sono solo 2. Insomma, è lui l’avversario messo nel mirino per scalare ancora una posizione.

Da ricordare che terzultima e quartultima hanno un vantaggio non trascurabile: a parità di risultato e reti sono salve per la migliore posizione al termine della stagione regolare. Invece gli scontri contro Sambedettese e Perugia sono troppo avanti nel calendario per fare calcoli.

