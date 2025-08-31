È una torres alla ricerca di sé stessa 

Sassari. È una Torres ancora a metà dell’opera. Sia perché nelle tre gare giocate ha ben impressionato solo per un tempo (contro Livorno e Pontedera il primo, contro il Campobasso il secondo), sia perché ci sono ancora troppi giocatori da “scoprire”. Difficile davvero intuire quale sia il reale valore di un gruppo mezzo rivoluzionato e ringiovanito nell’organico.

Rewind sulla gara di sabato, persa 2-1. Non ha tutti i torti il tecnico Pazienza quando afferma: «Siamo stati meno bravi del Campobasso a concretizzare le occasioni create». I padroni di casa hanno segnato due gol (uno dopo aver preso il palo), colpito un legno nel primo tempo e scagliato altri 5 tiri, due neutralizzati da Zaccagno e tre fuori dallo specchio.

La Torres negli iniziali 45’ ha concluso solo due volte: in un caso fuori bersaglio, poi quasi allo scadere Tantalocchi ha compiuto un miracolo sulla conclusione di Brentan. Nella ripresa invece la squadra sassarese ha segnato un gol, anzi due se si considera quello annullato a Musso per fuorigioco dopo aver ripreso la palla respinta dal palo su tiro di Brentan. Poi ci sono due parate del portiere (prodigiosa quella su tiro dello stesso Brentan) e un’azione sventata in extremis dalla difesa molisana. Insomma, il pareggio ci sarebbe anche potuto stare. La prestazione però sarebbe rimasta incompiuta, con quel primo tempo troppo dimesso.

Certezze

Dal punto di vista atletico la squadra sta crescendo, altrimenti non avrebbe fatto un bel secondo tempo arrembante. Brentan è ormai una sicurezza in mezzo al campo e sabato avrebbe meritato il gol ma la sfortuna (un palo) e gli interventi del portiere (due volte) gliel’hanno negato. Musso può sostituire Fischnaller: ha lo stesso istinto per il gol, anche se caratteristiche leggermente diverse, più boa ma meno raggio d’azione dell’altoatesino. È in evoluzione Nunziatini: sembrava un azzardo schierato da esterno sinistro e invece sta iniziando a diventare pericoloso con gli affondi e i cross, vedi soprattutto l’inizio della gara.

Assente per squalifica Lunghi, ci sono comunque pochi dubbi sul fatto che la mezz’ala possa essere un giocatore importante.

Da valutare

Sono entrati nel finale, debuttando in rossoblù, ma chiaramente sono ingiudicabili tre giocatori che possono dare tanto alla manovra offensiva, sia come costruzione sia come finalizzazione: Sala, Di Stefano e Starita. L’infortunio muscolare di Lattanzio rende poi urgente capire se Dumani può essere un giocatore di buon rendimento sulla fascia, altrimenti occorre ingaggiare un nuovo giocatore o reintegrare Zambataro.

A Campobasso Zecca ha offerto una prova opaca, ben al di sotto del suo standard, ma non c’era chi potesse sostituirlo. In difesa se Idda è una garanzia vanno verificati Stivanello e Biagetti come alternativa al terzetto titolare. E non si parla solo dell’emergenza in caso di assenza di uno dei difensori per squalifica o infortunio, ma anche di eventuali modifiche tattiche. In ultimo Carboni, che ha cominciato benino, deve approfittare del mese di assenza di Mastinu per dimostrare di poter essere punto di riferimento per il gioco.

