È una Torres a due facce 

Sassari. Una Torres double face perde per la prima volta di vista la vetta, col Pescara ora a +5. Otto giornate magari non sono tante per fare una prova, ma il rendimento tra gare in casa e in trasferta è quasi opposto. I rossoblù sono tanto spavaldi e corsari lontani dal Vanni Sanna, così da raccogliere 10 punti in quattro incontri, quanto farraginosi e poco brillanti tra le mura amiche, dove in altrettante partite hanno ottenuto la metà del bottino: 5 punti. E non si può dire che il calendario abbia proposto avversarie di differente valore che spieghino la differenza di rendimento e risultati.

A Sassari la squadra del tecnico Alfonso Greco ha battuto 3-0 la Vis Pesaro, pareggiato a fatica contro Milan Futuro (0-0, match che poteva anche perdere) e Pineto (1-1) e perso nettamente (2-0) contro l’Arezzo. Lontano dall’Isola invece ha prima pareggiato col Pescara per 2-2 (dopo uno strepitoso primo tempo), quindi ha espugnato i campi di Campobasso (1-0), Sestri Levante e Gubbio (in entrambi i casi per 2-1). Totale gol segnati, 7. Al “Vanni Sanna”, se si esclude il roboante 3-0 contro Pesaro, una sola rete in tre partite. Ben otto formazioni hanno un rendimento migliore davanti ai propri tifosi.

Condizione fisica

La Torres soffre le avversarie fisicamente prestanti ma anche rapide, proprio come Milan Futuro e Arezzo, brave a chiudersi ma soprattutto leste nelle ripartenze. In queste due gare i rossoblù hanno perso la maggior parte dei duelli e spesso sono arrivati secondi sui palloni. D’altro canto gli infortuni non hanno facilitato lo schieramento della migliore formazione possibile a seconda delle caratteristiche della rivale. L’infortunio di Varela ha tolto accelerazione sulla fascia destra, dove peraltro sta mancando anche Zecca. Purtroppo Zambataro appare in una fase di regressione e non riesce a produrre quel dinamismo mostrato nella stagione passata. L’assenza di Giorico, unico vero regista, è diventata ancora più pesante dopo lo stop a Brentan, che pur non eccellendo nella costruzione del gioco è un giocatore sempre nel vivo dell’azione a centrocampo. Il discorso sull’età (tanti gli over 30) può esser valido solo se nel caso gli assenti siano numerosi, ma se si pensa che il match contro l’Arezzo è arrivato a otto giorni dalla chiusura del ciclo di 5 gare in 15 giorni, potrebbe anche trattarsi di un inconscio rilassamento mentale.

Calendario

Le prossime due trasferte sono abbordabili, contro avversarie della zona playout. Prima il trasferimento a Pontedera e poi quello a Legnago, che è sempre ultimo anche se non più a zero punti perché ha battuto il Pineto, terzultimo davanti a quel Milan Futuro meno solido di quanto apparso a Sassari. Al “Vanni Sanna” invece saranno di scena l’ottima Ternana e il pericoloso Perugia. Paradossalmente saranno proprio i match casalinghi che daranno le risposte attese.

