«È una scatola vuota, riempite l’ospedale con i medici cubani» 

Una giornata dedicata alla denuncia. La protesta riprende vigore, si irradia da quell’ospedale che per i 14 mila residenti del Distretto sanitario di Sorgono «è un’enorme scatola vuota». Ieri mattina, alle 10 in punto, cittadini e amministratori sono di nuovo scesi in piazza. Hanno urlato tutta la loro rabbia. «Ripartiamo con le nostre manifestazioni perché qui le cose non cambiano», dice Bachis Cadau del comitato “Sos Sanità Barbagia Mandrolisai”. «Prima di tutto chiediamo a grande voce un pediatra. Poi, medici per l’ospedale San Camillo». Michele Marotto avvalora: «Le cose vanno sempre peggio. Tra un po’ mancherà pure il diabetologo, perché si sta per trasferire. Dateci i medici cubani, risolverebbero tanti problemi. Questa struttura, comunque, sta “scomparendo”».

Sos sanità

Un territorio in affanno, travolto dallo spopolamento e alle prese con una sanità che non dà risposte. «Abbiamo indossato le nostre magliette gialle con la scritta: “Contro lo spopolamento, con dignità, a casa nostra”», tuona Maria Bonaria Mereu. «Vogliamo continuare a vivere in questo territorio. Ho abitato a Roma, eppure ho deciso di trasferirmi a Sorgono. Però, ci devono garantire una sanità efficiente. Siamo cittadini anche noi, paghiamo le tasse come gli altri italiani. La lotta allo spopolamento, a mio avviso, parte prima di tutto da questo ospedale. Lo dobbiamo salvare, non ci sono alternative. Sono stufa di fare viaggi ovunque per le visite mediche più disparate. Una volta sono stata costretta ad andare pure a La Maddalena: è assurdo». Gianfranca Salvai, del comitato “Sos Sanità Barbagia Mandrolisai”, aggiunge: «L’ospedale di Sorgono è una scatola vuota perché mancano i numeri per farlo funzionare in modo efficiente, come prevede l’ultimo atto aziendale. L’elenco delle mancanze, purtroppo, è lungo. Solo nel reparto di Medicina ci dovrebbero essere almeno quattro persone in più, per consentire una turnazione seria che non vada a gravare sempre sul personale storico».

Pediatra cercasi

Le criticità abbondano. Sorgono diventa il cuore di una sanità che non funziona, agonizzante. Tuttavia, «è inaccettabile che questo territorio da oltre un anno e mezzo sia senza un pediatra», sottolinea Bachis Cadau. «Dov’è il mio pediatra?», si legge in un cartello attaccato a una carrozzina che ospita una bimba di cinque mesi. Il padre della piccola, Jaime Mannias, puntualizza: «Abitiamo a Belvi ma siamo costretti a portare nostra figlia a Cagliari per una visita medica. Come si fa a vivere in un territorio dove manca un servizio di questa importanza?». Oriana Perez racconta la sua scelta di vita, adesso messa a dura prova: «Io e Jaime abbiamo scelto di vivere qui, in questa parte della Sardegna, perché amiamo l’Isola. Però ci devono garantire almeno i servizi basilari, altrimenti è molto difficile restare».

I sindaci

«Faccio un appello alla governatrice Todde: venga qua, magari insieme all’assessore Bartolazzi, e ci dia rassicurazioni e risposte», dice Franco Zedde, sindaco di Sorgono. Maria Vincenza Onano, vicesindaca di Belvì, conclude: «Non siamo cittadini di serie B. Abbiamo gli stessi doveri degli altri cittadini, però pretendiamo pure analoghi diritti e soprattutto servizi».