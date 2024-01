È una san sebastiano travolgente 

Rotonda vittoria della San Sebastiano Ussana nella prima giornata del girone di ritorno di Serie C1. La capolista del massimo campionato regionale, impegnata a Usini nel testa-coda contro il Babylon ultimo in classifica, si è imposta per 9-0. Nel primo tempo biancoazzurri avanti già 6-0. Nella ripresa la chiusura della pratica con altre tre reti. Protagonista Saddi con una tripletta. A segno anche Piras, Cadoni, Deivison, Curreli, Mereu e Deiana.

Inseguitrici

Per vedere ufficializzata la vittoria il Quartu deve solo aspettare il verdetto del giudice sportivo. La gara esterna contro il Futsal 4 Mori è stata sospesa a causa di insufficienza di giocatori tra i padroni di casa per proseguire il match. Si va verso il 6-0 a tavolino.

Successo sofferto sul campo invece per la Villacidrese, che batte 4-3 il Futsal Villasor grazie alla tripletta di Canete Escalante e al gol di Ferrer Lopez che ribaltano il vantaggio avversario siglato da Rambaldi, Masu e Secci.

Lotta salvezza

In casa contro la Fanni Futsal Sassari, il Villaspeciosa non riesce ad andare oltre il 6-6. A segno per i sassaresi Pilo (tripletta), Yamada, Fozzi e Meloni, mentre per il Villaspeciosa le reti portano la firma di Atzori (doppietta), Addari, Pusceddu, Barbieri e Muscas. Colpo esterno invece dell’Happy Fitness Center, che batte 3-2 il Cus Cagliari con i gol di Serio, Ortiz e Kagmierski. Non ha giocato l’Ichnos Sassari che osservava il turno di riposo.

