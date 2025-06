È una Pro Loco dal Dna giovane 

Solo qualche mese fa a Serrenti la ricostituzione della Pro Loco sembrava un miraggio. Oggi invece rinasce con un nuovo volto: quello dei giovani. Tre dei sette membri del consiglio direttivo sono under 20. Samuele Corona, Sara Marras e Riccardo Scema, tutti all’ultimo anno di liceo, hanno deciso di mettersi in gioco per contribuire alla valorizzazione del proprio paese.

Aiutare la comunità

Accanto a loro, alla guida della nuova Pro Loco, il presidente Andrea Campo. «Siamo riusciti a creare una bella squadra eterogenea», dice Campo, «la diversità è sempre una ricchezza e quindi cercheremo di sfruttarla al meglio». Corona, eletto vice presidente, è convinto che «non è mai troppo presto per iniziare a fare qualcosa di concreto per la propria comunità, siamo abituati a pensare alla Pro Loco come a un’istituzione di natura prettamente burocratica ma in realtà è molto di più: è un’aggregazione di persone che si impegnano con dedizione per onorare le tradizioni, tenere viva la cultura e il senso di comunità. Spero che continuino ad aprirsi ai giovani e che i giovani si avvicinino a questo mondo, perché è solo con nuove idee e innovazione che si può fare davvero la differenza».

Valore aggiunto

I giovani come valore aggiunto perché, avendo una maggiore dimestichezza con i social network, potranno puntare su una comunicazione più digitale che potrebbe suscitare l’interesse di altri ragazzi, creando un circolo virtuoso di partecipazione e collaborazione.

«Crediamo che uno dei valori principali della Pro Loco debba essere la trasparenza e i social, in questo senso, saranno il canale di informazione principale del nostro operato, delle iniziative che verranno organizzate e delle proposte che avanzeremo», prosegue Campo, sottolineando quale sarà uno dei ruoli fondamentali dell’associazione: fungere da vetrina per le ricchezze di un territorio.

«Rinnovamento»

«Non si tratta soltanto del supporto all’organizzazione della festa di Santa Vitalia», dice Marras, neo segretaria, «ma di tutto ciò che riguarda la valorizzazione delle tradizioni del nostro paese, degli eventi e delle iniziative. Lavorare fianco a fianco con chi ha più esperienza di me, mi permetterà di imparare molto anche dal punto di vieta amministrativo e organizzativo». La chiave è «il rinnovamento», aggiunge Scema, «è per questo che ho scelto di far parte della Pro Loco. Mi piace avere la possibilità di portare nuove idee in un ambiente collaborativo come quello che si è creato. Sono sicuro che lavoreremo al meglio».

