È una “prima” principesca 

I dettagli della regata sono stati illustrati ieri dallo stesso De Rosa e da Massimo Cortese, presidente del comitato di regata: saranno 360 miglia molto impegnative, che richiederanno alle dieci imbarcazioni iscritte uno sforzo notevole per giungere a destinazione (tra giovedì e venerdì prossimo), schivando le esercitazioni militari previste nei mari sardi e il maestrale più forte, all’altezza della Gallura. Lì, a Porto Rotondo, ci sarà un “cancello” dove saranno presi i tempi intermedi e, nella peggiore delle ipotesi, sarà allestito l’arrivo se la regata dovesse essere accorciata per un maltempo che al momento non è previsto. Per questo, non poteva mancare il coinvolgimento nello staff organizzativo dello Yacht Club Porto Rotondo. Tra gli iscritti, il Farr 40 di Simone Camba (con il guidone della LNI di Cagliari), ma anche F4, la barca che sta cercando di mettere a punto Shannon Falcone (di Luna Rossa), e, ovviamente, “Botta Dritta”, l’Advance Yacht di Miani. All’arrivo, la classifica sarà stilata in tempo compensato.

La Federvela strizza l’occhio a un evento sportivo la cui genesi è legata all’intuizione di alcune persone, tra le quali l’allora assessore comunale allo Sport, Andrea Floris, come ha ricordato Corrado Fara, presidente della II Zona Sardegna, o Mirco Babini. Tra loro, l’armatore Adalberto Miani, socio dello Yacht Club de Monaco, e il console onorario del Principato di Monaco, Roberto Bolognese, che hanno fatto da tramite, mentre nell’Isola il compito di mettere in scena l’evento veniva affidato alla Lega Navale Italiana, sezione di Cagliari. «Avendo appena celebrato i 120 anni di storia, ci è sembrato naturale accogliere con grande entusiasmo questo compito», ha assicurato l’ammiraglio Giuseppe De Rosa, commissario straordinario del circolo di Su Siccu.

La presentazione al mattino nella sala dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, le prime proiezioni di filmati nella sala Search del Comune di Cagliari nel pomeriggio,mentre al porto veniva allestito il Villaggio regate. La “Cagliari-Montecarlo Sea Week” è iniziata così ieri ma vivrà il suo momento clou lunedì quando, alle 11, dal porto di via Roma scatterà la prima edizione della regata internazionale di vela d’altura, “Cagliari-Monaco”. Nel frattempo, una mostra fotografica, un convegno, momenti in linea con i temi della ecosostenibilità e dell’inclusione.

La manifestazione

La regata

I temi

Tutti gli intervenuti, oltre l’auspicio che sia la prima di tante edizioni, così come avviene per la più tradizionale “Palermo-Montecarlo” in programma ad agosto, particolare attenzione è stata sottolineata ai temi, «che lo Yacht Club de Monaco condivide», ha specificato Charlotte Mille, project manager della sezione sportiva del circolo, dell’ecosostenibilità e dell’inclusione (una barca Hansa 300 per la vela paralimpica sarà donata dal Comune di Cagliari alla Lega Navale). Ma anche, come ha sottolineato Bolognese, a un rafforzamento dei rapporti tra Monaco e Cagliari, sinora meno conosciuta nel Principaro rispetto alla Costa Smeralda.

