«È una partita complicata» 

Nella sfida della Sardegna al “Diavolo” la Torres prova a esorcizzare il Milan Futuro, quello Under 23. Una vera bestia nera in questa stagione, sia come gioco sia come risultati: 0-0 al “Vanni Sanna” in campionato, 1-0 sempre a Sassari nella sfida di Coppa Italia che è costata l'eliminazione. Questa volta si gioca in trasferta, domani a Solbiate Arno nell'inusuale orario di pranzo: calcio d'inizio alle 12.30.

Classifica bugiarda

Il tecnico Alfonso Greco avverte di non considerare la classifica con il Milan Futuro impantanato in zona playout: «Il Milan va affrontato con la giusta determinazione e concentrazione perché ha tanti ragazzi di prospettiva con fisicità e talento. Col Pescara la gara dal punto di vista mentale si prepara quasi da sola, ma queste sono le partite più complicate».

L'avversaria

La formazione milanese Under 23 ha già lanciato in prima squadra Jimenez e Camarda e potrebbe convocare altri giovani per il match di oggi contro il Cagliari. L’allenatore Greco evidenzia: «Un altro problema di questa partita è proprio il fatto di non sapere quali saranno i giocatori in campo».

Il tecnico Bonera preferisce il modulo con la difesa a quattro e poi varia la composizione di centrocampo e attacco. Sulle corsie esterne potrebbero giocare Bartesaghi e Fall. Occhio a Zeroli, centrocampista che può fare anche il trequartista e ha finora segnato 4 reti, top scorer dei suoi. In attacco c'è l’ex Cagliari Samuele Longo e Magrassi, altro corazziere. Ci sono anche giocatori rapidi ma è indubbio che la struttura fisica dei rossoneri sia superiore alla media della serie C.

Mercato

Il tecnico Greco recupera dalla squalifica il centrocampista Giorico ma deve fare a meno domani e per due mesi dell'attaccante Scotto: «Ci dispiace per Gigi che veniva già da un infortunio importante, sono sicuro che la sua determinazione lo farà rientrare il prima possibile, è un ragazzo che dà tanto in campo e fuori».

La Torres cerca sul mercato un attaccante, mentre salta il ritorno del centrocampista Stefano Cester che accetta la corte dell'Union Clodiense. «Mi fido ciecamente del ds Colombino, ci aggiorniamo quotidianamente. Se c'è la possibilità di migliorare la squadra lo faremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA