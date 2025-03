È una Nuorese schiacciasassi 

Nuorese 6

San Teodoro 1

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Filia, Dessolis (40’ st Sogos), Cadau (37’ st Pitirra), Braga, Emerson, Tanda, Steri (32’ st Demurtas), Manca (22’ st Catte), Caddeo, F. Cocco (34’ st Zannini). In panchina Trini, G. Cocco, Aru, Coaciu. Allenatore Cirinà.

San Teodoro (4-4-2) : Deiana, Giagheddu (22’ pt A. Saggia), Melis, Di Nardo (1’ st Brandino), S. Saggia, Mutzu, Pandiano (1’ st Mauro), Gallo, Mannoni (15’ st Varrucciu), Mulas, Pala (1’ st Santoro). In panchina Carta. Ruzzittu, Cervo, Varrucciu, Satta. Allenatore Malu.

Arbitro : Tinelli di Verona.

Reti : primo tempo 10’ e 37’ F. Cocco, 22’ e 44’ Manca; secondo tempo 12’ Santoro, 33’ Dessolis, 44’ Demurtas.

Note : ammoniti Santoro, Caddeo, Steri espulso Malu (allenatore).

Nuoro. Vittoria con punteggio tennistico per la Nuorese, che torna al successo tra le mura amiche contro il San Teodoro. Un successo che allontana i barbaricini dalla zona playout e li colloca in classifica a un solo punto dal Taloro e ben quattro davanti al Carbonia.

Un primo tempo da incorniciare per gli uomini di Cirinà, subito in gol al 10’ con F. Cocco. Al 22’ trova il raddoppio Manca. I due marcatori non si accontentano e centrano la doppietta personale, F. Cocco al 37’ e Manca al 44’. Gli ospiti provano a reagire in avvio di ripresa e accorciano al 12’ con Santoro, ma i verdeazzurri vanno ancora in gol al 33’ con Dessolis e in chiusura di gara al 44’ con Demurtas, che sigla il 6-1 finale. Espulso Pasquale Malu, mister del San Teodoro.

