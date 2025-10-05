È una medilav esagerata 

Partono bene Medilav e Muppet, finaliste dell’Over Libertas Caam della passata edizione. Nel torneo Master guidano a punteggio pieno Kalagonis e Stella Rossa Villacidro. Tre le battistrada degli Ultra: Nivea Karalis, Fly Divani e Calasetta. Il nuovo torneo Senior prevede oggi tre posticipi.

Medilav esagerata

Esordio col botto per i campioni in carica dell’Over: due triplette (di Murgia e Lorusso) e la rete di Ennas contribuiscono al 7-0 della Medilav sulla matricola Settimo 1967. I vicecampioni della Muppet rispondono con un 4-0 secco sul Bar Dessì grazie alle reti di Strazzera e Ghiani e alla doppietta di Grandulli. Partono bene anche la Toti Lounge Bar contro i Kaproni (4-3) e lo Sporting Diddo’s, che cala il tris sui Neri Antiquariato Barracca Manna (3-1). Cocco e Angioi regalano il successo per 2-1 a Gli Incisivi sull’Aiace, mentre l’unico pari (2-2) lo firmano De Amicis e Jupiter.

Nei Master si è giocata la seconda giornata: Kalagonis e Stella Rossa Villacidro sono a punteggio pieno (in attesa della Muppet, che gioca in posticipo stasera contro la Jasp San Benedetto). I maresi travolgono la Thermomax La Salle per 5-0 con quattro gol di Corona e il sigillo di Manunza. Alla matricola villacidrese bastano invece Porcu e Agostino per piegare l’Is Cortes. Con lo stesso risultato (2-0) il Deximu piega il Settimo 1967 e sale a quattro punti. Infine poker dei 4 Mori Samassi sull’Atletico Uta. Stasera altro posticipo tra Santiago e Flamengo. Turno di riposo per la Fedele Lecis.

Debutto dei Senior

Il nuovo torneo Senior si è aperto con l’anticipo del venerdì tra Maracalagonis e Accademia Sulcitana (3-2). Sabato invece la De Amicis ha sconfitto il Serbariu per 3-1. Stasera si giocano Gli Incisivi-Deximu, El Carnicero-Orrolese e I Love Pizza-Cra Regione Sardegna.

Secondo turno per gli Ultra: Fly Divani (2-0 sulla Cra RS Mediterranea/Ulisse) e Calasetta (2-1 sulla BMK La Fenice) volano in vetta. Si ferma la Pgs Audax Frutti d’Oro, che contro la Nivea Karalis incassa un secco 2-0. Pareggi per 1-1 tra Brancaleone e Libertas Barumini e nella sfida tra Teddy Boys e Cagliari 2020. Domani si gioca in posticipo Zuddas Gomme G&G-Colonial Fruits, mentre mercoledì va in scena il match tra Albedo e Amatori Elmas 2024.

