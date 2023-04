È una Masnata Chimici schiacciasassi 

L’undicesima giornata di ritorno vede sempre il duello a distanza (di dodici punti) tra la capolista del girone A Masnata Chimici e la Cooper Band, che insegue e stacca il Real Cagliari. Brusca fermata della Sardachem invece nel girone B. La leader conserva il primato ma vede ridursi a due lunghezze il vantaggio dalle inseguitrici più immediate.

Il turno giocato sabato ha favorito la Masnata Chimici, che si è imposta per 4-1 sull’Aldebaran (penultima) e la Cooper Band, vittoriosa nello scontro diretto con un pokerissimo al Real Cagliari, che consente alla vicecapolista di incrementare il vantaggio a nove punti (proprio sulla terza in classifica) e di tenere a vista la leader Masnata. La terza piazza del Real Cagliari non è comunque in discussione, perché il Birrificio Isola Poggio dei Pini (prossimo avversario dei blu) incassa un 3-0 secco nell’altro scontro diretto contro il Club San Paolo, che aggancia il Cral C.t.m. (a riposo) e il quinto posto a trentotto punti, a una lunghezza dal Poggio. I biancoverdi nel prossimo turno affronteranno la vicecapolista Cooper Band. Resistono invece al settimo posto gli Ingegneri pur non giocando la gara con la Tielle/PLS (rinviata a data da destinarsi). L’ultimo posto utile in chiave playoff (a quattro turni dal termine) resta nelle mani del SI. TI. Carbonia, che di misura vince sull’Ellas. Continua però la lotta tra chi cerca un posto tra le prime otto: in questo senso è significativo il 2-0 con cui i Vigili del Fuoco si impongono sull’Avis Assemini. I pompieri di Marco Berlucchi guadagnano la nona piazza e scavalcano la Tielle/PLS e la Car-Refinish, fermata sul pari per 2-2 dagli Amatori La Palma, al quarto risultato utile di fila, che consente loro di continuare a sperare nei playoff.

Girone B

Nel big match della decima di ritorno la capolista del girone B Sardachem viene sconfitta dalla Polisportiva Sestu (2-1). La squadra di Andrea Leporati risorge dalle sue ceneri nel momento cruciale della stagione. I sestesi infatti in un solo colpo battono la capolista e agguantano il secondo posto degli Amatori Orione Selargius (in dieci per quasi tutta la gara), fermati sul pareggio (3-3) dalla Di. Fer., che conserva la quarta posizione, con trentanove punti. Consolida invece il quarto posto La Vernice, che con un risultato all’inglese batte la Frama/Beko Service, cogliendo la terza vittoria di fila e portandosi a due punti dalla coppia Orione Selargius-Polisportiva Sestu. Si chiude con un pari (2-2) invece la sfida tra Campagnola e De Amicis, un risultato che fa più comodo alla squadra allenata da Sandro Cocco che così mantiene quattro punti a salvaguardia del sesto posto. A tre giornate dal termine restano agganciati al treno playoff anche i Resti Umani: il successo sulla Cigiesse e il nono posto a trentuno punti dà speranza, anche se la Domel E. I. 83 (ottava, con un punto di vantaggio) non molla, liberandosi per 2-0 del Fileferru. Colpo di coda infine del Cagliari 2007/Bar Gaviano, che dopo cinque giornate riassapora il gusto dolce della vittoria, grazie al 2-0 sul Nuraghe che avvicina i cagliaritani al quart’ultimo posto. La sfida di cartello del prossimo turno è quella tra gli Amatori Orione Selargius e la De Amicis, mentre la Sardachem cerca il riscatto contro il Cagliari 2007. Agevole anche l’impegno della Polisportiva Sestu, che affronterà il Nuraghe.