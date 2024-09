È una Juventus travolgente 

Juventus 3

Psv 1

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti (12’ st Danilo), Bremer, Cambiaso, Locatelli (12’ st Thuram), McKennie (30’ st Douglas Luiz), Gonzalez (24’ st Weah), Koopmeiners, Yildiz (24’ st Fagioli), Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

PSV (4-3-3) : Drommel, Ledezma (41’ st Nagalo), Flamingo, Boscagli, Dams (32’ st Mauro Junior), Schouten, Til (17’ st Lang), Veerman (17’ st Saibari), Bakayoko, De Jong (32’ st Pepi), Tillman. Allenatore Bosz.

Arbitro : Hernandez (Spagna).

Reti : pt 21’ Yildiz, 27’ McKennie; st 7’ Gonzalez, 48’ Saibari.

Torino. La Juve di Champions è la versione più bella di inizio stagione. I bianconeri travolgono il Psv 3-1, Thiago Motta vive un debutto da sogno e Yildiz fa impazzire i 40mila dello Stadium: la perla del turco è degna del miglior Del Piero, a 19 anni e 136 giorni supera proprio Alex nella classifica dei marcatori bianconeri più giovani nella competizione. A tempo scaduto arriva il 3-1 di Saibari.

Motta è all’esordio da tecnico in Champions, la massima competizione continentale torna a Torino 685 dopo la sfida contro il Psg del novembre 2022. Il primo tiro in porta è del Psv con Veerman dopo 7’ ma Di Gregorio blocca a terra senza affanni. La manovra olandese è più fluida, i bianconeri rispondono con un colpo di testa di Nico Gonzalez smorzato da Dams. La Juve prende le misure e al 21’ arriva il vantaggio: Yildiz prende palla, punta Ledezma e in area fa partire un destro a giro che si infila sotto l’incrocio. Il classico gol alla Del Piero, proprio l’idolo del turco che esulta con la linguaccia di “Pinturicchio”. La squadra di Thiago Motta spinge e va vicina al raddoppio ma Drommel si supera su McKennie. Il Psv si salva anche su Nico Gonzalez, poi al 27’ becca il 2-0 firmato dall’americano. Nella ripresa subito il tris: assist di Vlahovic per Gonzalez che batte Drommel. La reazione degli olandesi è in un destro centrale di Saibari, Vlahovic si divora il poker e a tempo scaduto arriva il gol della bandiera per il Psv realizzato proprio dal subentrato marocchino.

«È stato un buon esordio, cominciare con una vittoria era importante: mi è piaciuta la concretezza che abbiamo mostrato», il commento di Motta, che poi ha aggiunto: «Non dobbiamo accontentarci ma cercare sempre qualcosa di meglio, infatti ora analizzeremo sia le cose fatte bene che le cose da migliorare perché c’è tanto che possiamo fare meglio». Il gol subito, primo stagionale, «è l’aspetto che mi preoccupa meno, nel complesso siamo sulla strada giusta. Ora pensiamo a recuperare bene per il Napoli», match in programma tra pochi giorni. L’unico tecnico bianconero a esordire in Champions segnando tre reti era stato Marcello Lippi: «Vorrei avere tutto di lui, ho solo ammirazione nei suoi confronti ma non mi piacciono i paragoni», ha concluso l’allenatore.

