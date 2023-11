«È una guerriera, Thatiana supererà anche la malattia»  

Uno dei primi messaggi di vicinanza dopo l’intervento chirurgico subito a ottobre da Tathiana Garbin, quando erano pochissimi a sapere della malattia della capitana coraggiosa della Billi Jean King, l’ex Fed Cup, gliel’ha mandato il suo amico e maestro di tennis cagliaritano. «Sei una donna fortissima, una guerriera. Supererai anche questo ostacolo», scriveva a metà ottobre su whatsapp Andrea Melis, per tutti Bubu. Un’amicizia nata diciannove anni fa nel centro federale di Tirrenia, in quegli anni diretto da Renzo Furlan (oggi coach della Paolini) quando Bubu allenava quel giovane talento cagliaritano con la racchetta che risponde al nome di Daniele Piludu. «Furlan mi chiese di seguire negli allenamenti con i ragazzi anche lei e così è iniziata la nostra amicizia che poi è diventata anche un rapporto di lavoro visto che l’ho seguita anche in qualche torneo», racconta Bubu.

A lei, la Garbin, che ha firmato un’appassionata prefazione del suo libro “Tennis Aut” (una dichiarazione d’amore per lo sport e per il figlio Federico affetto da autismo), ora che la notizia della malattia ha fatto il giro d’Italia, Bubu dedica parole d’amore e di incoraggiamento. «Le ho scritto anche domenica scorsa, dopo la sconfitta a Siviglia nella finale contro il Canada, le ho fatto i complimenti per aver riportato l’Italia in finale dopo dieci anni e le ho detto che ci sono comunque cose più importanti nella vita di una Coppa. Tathiana è una persona forte. Lo era su un campo da tennis, lo è oggi di fronte a questa avversità. Con la forza e lo spirito che l'hanno sempre contraddistinta affronta adesso la malattia», dice ancora.

Sport e salute: cosa c’è di più interconnesso? Lo sa bene Andrea “Bubu” Melis, maestro di tennis di quarto livello (tra pochi mesi laurea in economia aziendale con una tesi sulla responsabilità sociale della Fitp) che vive l’autismo tutti i giorni. «Quando Thatiana ha letto il mio libro, prima di scrivere la prefazione, mi ha rincuorato. Ora provo io a rincuorare lei che deve lottare contro questo nuovo avversario. Ma lei è una guerriera: la vita da atleta l'ha abituata fin da ragazzina ad affrontare i problemi, trovare soluzioni e cavarsela. Questo stesso atteggiamento rimane anche nei confronti della malattia». ( ma. mad. )

