«È una grande estate» Operatori soddisfatti della stagione al Poetto 

Il Poetto supera a pieni voti il test della stagione estiva, “promossa” secondo i titolari dei chioschi e stabilimenti balneari. Confermati i numeri della scorsa estate, per alcuni sono addirittura superiori. Il Poetto resta un’eccellenza del Sud Sardegna. Altissime le presenze dei turisti, che lo scelgono come meta della vacanza.

«La stagione sta procedendo molto bene, ci sono molti francesi, spagnoli, tedeschi. Lavoriamo anche con le crociere, c’è un incremento di stranieri», spiega Janeyri Toyo Pinos, responsabile del chiosco Otium. Contento anche Gilberto Picasso, direttore dello stabilimento D’Aquila: «Il tempo ci ha assistiti da giugno a tutto agosto: non ci possiamo lamentare, va benissimo. Confermiamo i numeri dello scorso anno, riscontriamo maggiori presenze giornaliere, anche grazie ai crocieristi». Stessa spiaggia, stessi risultati: «Siamo soddisfatti: ci sono più turisti rispetto allo scorso anno, molti dalle crociere, ma resta la prevalenza dei cagliaritani», analizza Gabriele Denilo, titolare del chiosco Il Nilo.

È un anno segnato dal carovita: sempre più persone non riescono più a permettersi una semplice vacanza al mare, in relax su sdraio e ombrelloni, e per loro diventa un lusso anche la pausa-pranzo al chiosco per via dei prezzi troppo elevati. Gli operatori gettano acqua sul fuoco: «I prezzi sono gli stessi dell’anno scorso, non c’è stato alcun aumento, e quando sento ombrelloni al costo di 50-60 euro sono incredulo. Qui al D’Aquila con 20-25 euro chiunque si fa la giornata tranquillamente», commenta Gilberto Picasso. «Abbiamo prezzi normalissimi, sicuramente sono più bassi rispetto a quelli medi in città», sottolinea Denilo.

Il Poetto è ormai da tanti decenni la spiaggia preferita dai cagliaritani, abituati sin dall’infanzia a godersi la spiaggia in famiglia. E sono sempre di più quelli che non rinunciano al vastissimo litorale tra Cagliari e Quartu nemmeno durante l’inverno. Racconta Alberto Cocco, frequentatore assiduo: «Vengo tutti i giorni alle sette del mattino e verso le nove e mezza torno a casa: mi godo la spiaggia nelle prime ore di luce, quando ancora non c’è troppo afflusso di bagnanti». La scelta è condivisa da tantissimi cagliaritani, e ciascuno ha il proprio motivo: «Vengo qui perché è la più vicina a casa, la raggiungi con il bus perché è difficile trovare parcheggio, a meno che non venga all’alba. Il Poetto è un paradiso, lo vorrebbero in tante altre città d’Italia», si entusiasma Rossana Orrù.

Gli apprezzamenti arrivano anche dai turisti stranieri che scelgono il Poetto come destinazione. «Veniamo dall’Austria, abbiamo scelto la spiaggia di Cagliari perché è bellissima: è la prima volta che veniamo qui e ci stiamo trovando benissimo», sorride Peter Huber.

