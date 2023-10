È una ferrini senza freni 

Ferrini Cagliari 3

Ossese 0

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Boi, Rostand (49’ st Mudu); Carboni, Usai, Scioni; Mele (26’ st Sedda); Galloni (35’ st Figos), Podda (40’ st Aresu). In panchina Murtas, Pusceddu, Olla, Putzolu, Carta. Allenatore Pinna.

Ossese (4-3-3) : Cherchi; Fancellu (20’ st Ubertazzi), Kamana, Llanos, Madeddu; Melis, Gueli, Mattia Fadda (9’ st Scano); Mudadu (20’ st Bah), Villa, Mainardi (39’ st Chelo). In panchina Santoru, Sotgiu, Tanda, Contini, Porcu. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel st 7’ Llanos (a), 47’ Usai, 49’ Carboni.

Note : espulsi Llanos al 27’ st per fallo di reazione, Melis al 29’ st per doppia ammonizione, Mario Fadda al 39’ st per proteste. Ammoniti Boi, Usai, Mele, Mattia Fadda, Rostand, Podda. Recupero 1’ pt - 8’ st.

La Ferrini resta in scia al duo di testa proprio prima del suo turno di riposo: il tris all’Ossese nella ripresa conferma il -1 dall’Ilva e il -2 dal Ghilarza capolista. Per i bianconeri di Mario Fadda (espulso così come due suoi giocatori) prosegue un inizio molto negativo di stagione.

Primo tempo

La gara comincia e la prima occasione arriva al 10’ con Carboni, che tira fuori. Replica poco dopo l’Ossese con una punizione di Gueli che va alta, poi ancora Carboni al 17’ chiama alla parata in due tempi Cherchi. Un bel destro di Scioni, imbucato da Galloni, finisce alto al 25’. Mainardi, che alla Ferrini aveva segnato da centrocampo un anno fa col Lanusei, ci riprova da 50 metri al 39’ ma non trova la porta. Chiude meglio l’Ossese: Boi salva in piena area su Villa al 40’, poi Gueli ha la palla buona poco dopo su cross da sinistra e il suo mancino piazzato esce di un soffio a lato. Prima dell’intervallo bella girata di Podda parata in tuffo da Cherchi.

Gol e rossi

Al 1’ della ripresa la Ferrini potrebbe segnare: bel filtrante di Mele a tagliare fuori la difesa, da dietro si inserisce Carboni che davanti a Cherchi manda a lato. Gol rimandato al 7’, quando Galloni alza a sinistra per Podda che dal fondo mette in mezzo e Llanos, anziché rinviare, in modo maldestro si incarta da solo e la palla entra lentamente in porta. L’Ossese impiega 10’ per reagire e lo fa su punizione di Mainardi respinta da Manis. Per gli ospiti la situazione peggiora fra il 27’ e il 29’ con due espulsioni in serie: prima Llanos (pomeriggio da incubo) colpisce sul fianco Podda per un rosso diretto molto ingenuo, poi Melis prende il secondo giallo (il primo a inizio ripresa) fermando ancora Podda. In nove, l’Ossese ha comunque la chance del pari: di testa Chelo appena entrato trova l’esterno della rete su cross di Bah. È l’ultima speranza dei bianconeri, che poi crollano: al 90’ gran tiro di Scioni sul palo, due minuti dopo Figos manda in porta Usai che completa una gran prova col raddoppio. Al 94’ Scioni lancia Carboni, ne salta tre e d’esterno destro fa 3-0.

