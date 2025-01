È una Ferrini con poca fortuna 

Ferrini 0

Ossese 1

Ferrini (4-5-1) : De Luca; Zedda, Bonu, Mancusi, Boi (24’ st Montisci); Serrau, Dore (40’ st Carta), M. Carboni, Serra (45’ st Piroddi), Mele (37’ st Lecca); Camba. In panchina Monni, M. Garau, S. Garau, Corona, Pusceddu. Allenatore Antinori.

Ossese (4-3-3) : W. Carboni; Madeddu (19’ st Balbo, 29’ st Al. Sechi), Fancellu, Russu, Tuccio; Porcheddu (11’ st Bah), Gueli, Pinna; Virdis, Franchi, Vinci (11’ st Mascia). In panchina An. Sechi, Medaglia, Ubertazzi, Lisai, Tanda. Allenatore Demartis.

Arbitro : Sari di Alghero.

Rete : nel secondo tempo 39’ Pinna.

Note : espulso Virdis al 15’ st per comportamento non regolamentare. Ammoniti Mele, Demartis, W. Carboni, Fancellu, M. Carboni, Gueli, Camba, Lecca, Pinna, Bonu.

Pur in dieci uomini per mezz’ora, l’Ossese trova il colpaccio a Cagliari nel finale e si prende tre punti fondamentali per andare a -3 dalla vetta.

Grossa delusione per la Ferrini, che gioca una gran partita ma perde ed è ultima col Barisardo.

Primo tempo

La cronaca. Subito un sinistro di Serrau al 3’, Werther Carboni mette in corner. La risposta ospite è affidata a Pinna, un sinistro parato da De Luca. Gueli si fa notare al 13’ con un gran tiro da fuori su cui ancora De Luca si oppone in tuffo e al 21’ con una punizione alta di poco. La Ferrini tiene bene il campo: al 33’ cross di Mirco Carboni e girata di Boi con Werther Carboni che para. Nel finale di tempo, destro a giro di Boi alto (45’) e sull’ultima palla Serrau da angolo prende il palo.

Gol decisivo

Nella ripresa dopo 13’’ l’Ossese potrebbe segnare: Porcheddu liberato solo a destra in area incrocia troppo il diagonale che va a lato. Al 5’ ancora Ferrini con un destro di Mele deviato, mentre al 10’ Virdis dell’Ossese tira da fuori e De Luca para. In una gara molto nervosa e con dieci ammoniti, proprio Virdis all’ora di gioco dà un colpo a Boi a gioco fermo sulla linea laterale e becca il rosso diretto. Con l’uomo in più la Ferrini prova a vincere: al 20’ gran aggancio di Camba in area, assist a Mirco Carboni che calcia a lato. Ancor più grossa l’occasione del 28’: Serra pesca Camba solissimo, Werther Carboni lo mura e fa un miracolo anche sulla seguente girata a botta sicura di Serrau. Il gol di casa non arriva e a segnare è l’Ossese al 39’ con un sinistro di prima intenzione di Pinna che sbatte sul palo ed entra, con la seguente esultanza sfrenata degli ospiti per una rete dal valore enorme.

