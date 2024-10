È una Dinamo travolgente 

Dnipro 55

Dinamo Sassari 98

Dnipro : Koldomasov 4 (2/3, 0/3), Sorochan ne, Dubonenko 6 (2/3 d atre), Lishchyna 6 (0/2, 2/2), Sypalo 5 (2/4, 0/1), Tymofeienko 2 (1/5, 0/2), Koniev 10 (4/10, 0/3), Mishula 11 (0/3, 3/6), Zakurdaiev 8 (0/2, 2/6), Horobchenko 3 (0/1, 1/2). Allenatore Koval.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 10 (2/2 da due, 2/4 da tre), Bibbins 9 (3/6 da tre), Trucchetti 8 (1/1, 2/5), Halilovic 11 (4/5), Fobbs 7 (1/3, 1/5), Tambone 11 (1/1, 2/3), Veronesi 15 (1/1, 4/6), Udom (0/1 da tre), Bendzius 11 (1/3, 3/6), Vincini 5 (1/1), Sokolowski 9 (2/3, 1/3), Renfro 2 (1/2). Allenatore Markovic.

Arbitri : Poursanidis (Gre), Vulic (Cro) e Moreno (Esp).

Parziali : 10- 21, 29-51, 39-73.

Note : percentuali di tiro Sassari 19/58 (10/28 da tre), Dnipro 33/61 (18/39 da tre); tiri liberi Sassari 14/17, Dnipro 7/13; rimbalzi Sassari 5 off 37 dif (Halilovic e Sokolowski 6), Dnipro off 26 dif (Sypalo 7).

Sassari. Due “allenamenti europei” in una settimana sono comunque un primato. Anche la seconda gara con il Dnipro per l’Europe Cup si rivela facile e conferma il primato nel girone per Sassari. La Dinamo si impone 98-55 al PalaSerradimigni perché gli ucraini, anche se figuravano in casa, non possono giocare sul proprio campo con la guerra in corso. Dodici i giocatori ruotati da Markovic col bilancino per preservare le energie in vista della terza partita casalinga: domenica arriva Trento, capolista della Serie A. Da segnalare tra il pubblico le giovanili della Torres, come seguito alla collaborazione tra i due club sassaresi iniziata la settimana scorsa con una cena comune tra squadre e dirigenze.

La gara

La partita come quella di martedì è un allenamento per la difesa e per ripassare gli schemi. Può anche capitare di vedere un coast to coast del centro Halilovic e una schiacciata di Cappelletti. La Dinamo può concedersi il lusso di sbagliare i primi quattro tiri senza pagare dazio. Poi entrano le prime triple (Bibbins e Fobbs) e la gara prende la piega prevista: +11 alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione c’è il secondo quintetto per 5’. All’intervallo non c’è più dubbio sul finale: +22. Nel terzo quarto quintetto con doppio play, gioco fluido, contropiede e ancora triple di Bendzius e Cappelletti, schiacciate di Sokolowski e Halilovic per il +36. Nell’ultima frazione i lunghi Renfro e Vincini insieme, ma soprattutto ancora un Veronesi tiratore da tre punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA