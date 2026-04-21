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Basket Serie A.
22 aprile 2026 alle 00:48

È una Dinamo che ha perso le sue radici 

Mancano i giocatori di personalità e riferimento, anche sardi, che hanno segnato un’epoca 

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Sassari. Perdere la Serie A non è solo un dramma sportivo per la Sardegna ma uno smacco per il basket italiano: Sassari è rimasta l’ultima piazza con scudetto non proveniente dal Nord Italia. Di più. La massima serie della pallacanestro italiana ha perso tutte le rappresentanti del Centro-Sud-Isole. È rimasta solo Napoli.

Quando è arrivata la Dinamo il campionato aveva ben otto formazioni dalla Toscana in giù: Siena, Avellino, Roma, Pesaro, Caserta, Montegranaro, Teramo e Brindisi. Negli anni sono retrocesse anche Scafati e Pistoia (2025) e Capo d’Orlando (2018). Insomma è un basket nordista e questo, al di là della eventuale promozione di Scafati e dell’eventuale rientro di Roma tramite l’acquisto del titolo (Trieste o Cremona), non è certo positivo per la diffusione di uno sport che fatica a guadagnare visibilità.

Freschezza

Va pure ricordato come l’avvento di Sardara abbia portato al di là dei titoli una ventata di freschezza nel basket italiano, sia come intuizioni organizzative e promozionali sia dal punto di vista tecnico grazie alla guida prima di Meo Sacchetti (“ereditato” dalla famiglia Mele) e poi di Gianmarco Pozzecco, con squadre capaci di praticare un gioco divertente.

Fosse il corri, passa e tira dei Diener, l’esplosività atletica del gruppo del triplete o la pallacanestro che cerca anche il gioco spalle a canestro con il pivot e i numeri “4”.

Ritrovare lo spirito

Meglio mantenere la Serie A, con un miracolo sportivo sul parquet o l’acquisto del titolo, oppure ritrovare il vero spirito Dinamo? Una cosa non esclude l’altra, ma la disastrosa stagione attuale è frutto dello smarrimento di quei valori che ultimamente traboccano sui social e nelle varie iniziative ma latitano nella squadra.

A dire il vero due estati fa la società sassarese ha provato a ricostruire un nucleo italiano, ma le partenze non preventivate di Cappelletti e Veronesi hanno fatto saltare tutto. Mancano poi quei due-tre giocatori di riferimento e con personalità che sono sempre serviti a dare non solo l’esempio di attaccamento alla maglia ma anche a far comprendere agli stranieri la filosofia della Dinamo. La squadra intanto ieri si è allenata ieri ordini di Mršić (salvo sorprese resterà sino all’ultima di campionato) pur senza gli infortunati Visconti e Zanelli.

Futuro squadra

Che sia Serie A o Serie A2 occorre proprio ridare alla squadra una fisionomia ben precisa, con giocatori idonei allo spirito Dinamo come Marco Spissu e magari Achille Polonara appena otterrà l’idoneità sportiva. Marco Ceron merita la conferma per le doti morali dimostrate, per niente influenzate da un utilizzo a volte un po’ schizofrenico. Certo, in A è più semplice convincere italiani e giocatori europei di qualità; d’altro canto in A2 si possono anche innestare quei due-tre giocatori sardi che aumentino l’empatia tra squadra e ambiente. Ripartire con i giocatori adatti deve essere l’obiettivo principale. A prescindere dal campionato.

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