È una Dinamo a intermittenza 

Napoli Basket 85

Dinamo Sassari 76

Guerri Napoli : Flagg 24 (7/9, 1/9), Mitrou-Long ne, El-Amin 14 (3/5, 2/3), Croswell 18 (7/8), Faggian (0/1 da tre), Saccoccia (0/1), Treier 3 (1/1 da tre), Gentile 4 (2/5, 0/4), Simms 3 (0/1, 1/2), Caruso 3 (1/1), Bolton 17 (5/8, 1/4) All. Magro.

Banco di Sardegna SS : Marshall (0/2 da tre), Buie 18 (2/5, 2/5), Zanelli 2 (1/1, 0/2), Seck 3 (1/1), Beliauskas 14 (1/1, 4/8), Johnson 7 (1/2, 1/5), Ceron 4 (1/1 da tre), Casu ne, Vincini 5 (2/6, 0/1), Mezzanotte 3 (1/1, 0/3), Thomas 11 (2/4, 0/1), McGlynn 8 (4/8). All. Mrsic.

Arbitri : Lanzarini, Capotorto e Lucotti.

Parziali : 24-21, 48-39, 63-57.

Note . Percentuali di tiro: Napoli 31/62 (6/24 da tre); Sassari 23/57 (8/28 da tre).Tiri liberi: Napoli 18/23; Sassari 21/27. Rimbalzi: Napoli 10 off 27 dif (Flagg 9); Sassari 9 off 22 dif (Thomas 8).

La Dinamo a intermittenza perde a Napoli. Finisce 86-75 una gara dove è bastato ai padroni di casa un break di 16-4 per prendersi l'inerzia e costringere Sassari a inseguire sempre. Il Banco è arrivato più volte a un canestro di distacco (-1 addirittura al 29') ma poi ha confermato la fragilità mentale in trasferta, dove ha vinto una sola volta (in Europe Cup) su sette gare esterne. E se i biancoblù non erano al meglio (Marshall acciaccato e poi Thomas infortunato leggermente a una caviglia) i padroni di casa hanno dovuto fare a meno del miglior giocatore, Mitrou-Long.

Parla Mrsic

Il coach croato ha detto: «Prima di tutto complimenti a Napoli: ha giocato meglio di noi. Per vincere in trasferta, su un campo così caldo, servono testa e concentrazione per tutti i 40 minuti e noi, nei momenti chiave, non ne abbiamo avuta abbastanza. Nel terzo e nell’ultimo quarto siamo rimasti vicini, ma proprio nelle situazioni importanti abbiamo commesso troppi errori, sia in difesa sia in attacco, e Napoli non ha perdonato. Non è stata una partita sufficientemente buona per pensare di vincere qui».

Cronaca e tattica

In quintetto c'è Ceron perché Marshall non è al meglio. La Dinamo attacca il ferro coi lunghi e fa esaurire il bonus a Napoli dopo 3 minuti. Buie salta spesso l'ex biancoblù Gentile: 6-9 al 4'. Sassari prova a scappare (+6) ma Flagg è strapotente rispetto alle guardie del Banco: 9 punti suoi nel 15-18 del 7'. Napoli va al tiro nei primi secondi, Sassari è in difficoltà, non regge gli uno contro uno e prende un break di 16-4 che la fa finire a -6.

Da quel momento è un continuo inseguimento, vanificato dalle triple aperte sbagliate e dai 9 palloni persi: -9 all'intervallo. Al rientro la Dinamo, sospinta da un eccellente Buie si avvicina: 56-52 al 27'. L'inerzia è sassarese: tap in di Vincini, due liberi di Johnson ed è -1. Ma Flagg repinge l'assalto e si ripete anche sul -2 dell'ultimo quarto.

