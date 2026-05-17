È una cos targata Sardegna 

Nono posto, quarantasei punti, uno dei migliori attacchi del girone G e venti marcatori diversi in stagione, il dato migliore dell’intero raggruppamento. I numeri della Costa Orientale Sarda raccontano di una squadra propositiva, capace di distribuire le responsabilità offensive su più interpreti. La Cos ha chiuso il campionato confermando la categoria senza mai correre rischi concreti, eguagliando il miglior punteggio ottenuto sotto questa denominazione nel 2023/24. La prossima sarà l’ottava stagione consecutiva in Serie D, considerando anche quelle come Muravera.

È stato un anno straordinario, come lo definisce il tecnico Francesco Loi, ma nato sotto il segno dell’incertezza. Ad agosto non era ancora chiaro se la squadra avrebbe disputato l’Eccellenza o la Serie D. Arrivata la conferma del ripescaggio, il gruppo è stato assemblato in fretta puntando prima di tutto sui valori umani oltre che su quelli tecnici. Ne è uscita una squadra a forte identità territoriale, prevalentemente sarda, in cui anche i ragazzi arrivati da fuori regione si sono integrati nella mentalità e nei principi del club.

Il simbolo di questa stagione è l’esordio del sedicenne Davide Loi, a segno alla prima apparizione. Per mister Loi non è un semplice episodio positivo ma la dimostrazione concreta di un progetto: dare ai ragazzi del territorio la possibilità di esprimersi in un campionato nazionale. Il settore giovanile è attivo da tre anni e comincia a dare i suoi frutti.

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